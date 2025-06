Grüne Ministerin schießt gegen Vereinfachungen beim Lieferkettengesetz

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/BERLIN. Baden-Württemberg ist ein, wenn nicht das, Bundesland der Mittelständler. Entsprechend kritisch wurde das deutsche Lieferkettengesetz, welches seit 2024 gilt, von den Unternehmen im Ländle aufgenommen. Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden müssen seither nachweisen, dass im Ausland beschaffte Güter oder Erzeugnisse in allen Phasen der Lieferkette weder die Umwelt schädigen, noch unter unwürdigen Arbeitsbedingungen entstehen. Grundsätzlich eine hehres Ziel, doch viele Firmen klagen, das Gesetz sei ein bürokratisches Monster, welches sie weder personell noch finanziell bewältigen können. Jetzt soll eine neue EU-Richtlinie zu Lieferketten viel vereinfachen, doch dagegen schießt die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walter zusammen mit ihrem nordrhein-westfälischen Amtskollegen Oliver Krischer (beide Grüne) im Bundesrat. Die Südwest-CDU hingegen hält hart dagegen.

Dass Grüne und CDU beim Lieferkettengesetz auf keinen Nenner kommen, ist nichts Neues. Grundlegend konnten sich die gegensätzlichen Partner im Bund und Land nur deswegen darauf einigen, weil die beiden grundsätzlichen Richtlinien Teil des EU Green Deals sind und damit die Wirtschaft Europas nicht nur nachhaltiger, sondern auch krisenfester machen sollten. Während die CSRD (Nachhaltigkeitsberichterstattung) große Unternehmen verpflichtet, Transparenz zu Klimarisiken, Menschenrechten und sozialen Faktoren herzustellen, sorgt die CSDDD (Sorgfaltspflichten in der Lieferkette) dafür, dass Unternehmen Risiken in ihrer Wertschöpfungskette erkennen, minimieren und dokumentieren – zum Beispiel in Bezug auf Kinderarbeit oder Entwaldung.

Nun strebt die EU-Kommission ihre sogenannte »Omnibus-Verordnung« an. Diese sieht insbesondere die Vereinfachung CSDDDD und die Reduzierung des regulatorischen Aufwands für kleinere und mittlere Unternehmen an. Unterm Strich würde die vorliegende Version dafür sorgen, dass nur noch rund 20 Prozent der Unternehmen eine Berichtspflicht bei den Themen Klima, Umwelt und Menschenrechte hätten. Auch wenn die Umsetzung noch eine Weile dauern wird, schauen die baden-württembergischen Unternehmen gespannt nach Brüssel und Berlin.

Die CDU/CSU hat sich in den vergangenen Jahren grundsätzlich kritisch bis ambivalent gegenüber den Nachhaltigkeitsrichtlinien der EU geäußert. Die Partei beurteilte die oben genannten Richtlinien beispielsweise als »eine Überregulierung der Wirtschaft unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit.« Die Haftung und Überwachung globaler Lieferketten durch kleinere und mittlere Unternehmen in Deutschland sei realitätsfern. Ziel müsse stattdessen eine »schlanke, innovationsfreundliche Regulierung« sein.

Das grüne Umweltministerium aus Baden-Württemberg hat im Mai gemeinsam mit dem Umweltministerium NRW im Umweltausschuss des Bundesrats eine Stellungnahme eingebracht, die sich kritisch gegenüber den Entlastungsvorschlägen der EU-Kommission äußert. Die Verfasser kritisieren, dass die Neuregelungen eine Aushöhlung der politischen Zielsetzungen bedeuten und die Wirkung der Richtlinien schwächen würden. Zudem drohe ein Vertrauensverlust bei den Unternehmen, welche CSRD und CSDDD bereits umgesetzt hätten. In Zeiten schwächelnder Wirtschaft finden sich schnell Kritiker für diese Bestrebungen.

Winfried Mack ist seit 2021 wirtschaftspolitischer Sprecher und Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft, Arbeit und Tourismus der CDU-Landtagsfraktion. Der Landtagsabgeordnete aus Aalen setzt sich hingegen für die Änderungen ein. Ferner kritisiert er nicht nur die mit den Christdemokraten nicht abgestimmten Ausschussempfehlungen aus dem Ministerium, sondern auch die gegensätzlichen Positionen der baden-württembergischen Grünen. »Die Grünen stehen wirtschaftspolitisch auf zwei Beinen – nur leider in entgegengesetzten Richtungen. Während Ex-Ampelminister Cem Özdemir vermeintlich den wirtschaftsfreundlichen Brückenbauer gibt, torpediert das Umweltministerium unter Spitzenkandidatin Walker genau diese Linie mit ideologischen Blockaden. Das wirkt nicht strategisch, sondern orientierungslos – und kostet Glaubwürdigkeit, in Berlin wie im eigenen Land. Man kann nicht glaubhaft Bürokratieabbau fordern und gleichzeitig mittelständische Betriebe mit neuen Auflagen, etwa durch das Lieferkettengesetz, belasten. Diese Doppelmoral verunsichert Unternehmen und schwächt das Vertrauen«, so Mack.

Aber auch aus den eigenen Reihen kommt zumindest hinter vorgehaltener Hand Kritik. Deckt sich doch, wie bereits erwähnt, das Vorgehen wenig mit den jüngsten Wahlkampfaussagen des grünen Spitzenkandidaten.

Ob der Antrag überhaupt eine Chance hat, ist fraglich. Da in der kommenden Woche keine regulären Kabinettssitzungen stattfinden, wird das Thema im Umlaufverfahren beschlossen. Durch eine geltende Bundesratsklausel kann das Wirtschaftsministerium den Vorschlag des Umweltministeriums blockieren. Die »EU-Omnibus-Verordnung« soll in mehreren Schritten umgesetzt werden. Manche Klauseln sollen bis 2029 in nationales Recht integriert werden. In Deutschland bedeutet das, dass das bestehende Lieferkettengesetz entsprechend angepasst werden müsste.