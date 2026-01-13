Grönland-Annektion: Putin würde profitieren

Menschen nehmen an einem Marsch teil, der vor dem US-Konsulat unter dem Motto »Grönland gehört dem grönländischen Volk« endet. Auf einem Plakat steht geschrieben »We are not for sale!«.

REUTLINGEN. US-Präsident Donald Trump hat seinen Anspruch auf das politisch zu Dänemark gehörende Grönland bekräftigt. Dies sei für die Sicherheitsinteressen der USA notwendig. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul versucht nun, mit dem Vorschlag einer stärkeren Nato-Präsenz in Grönland die US-Sicherheitsbedenken zu zerstreuen. Ob ihm das gelingt, ist mehr als fraglich.

In einer Sache hat Donald Trump recht: Grönland besitzt durch seine Nähe zu Russland im durch den Klimawandel immer mehr auftauenden Eis eine gewisse strategische Bedeutung für die USA. Nur, die USA müssen gar keine Soldaten nach Grönland schicken, sie haben dort schon welche – auf der Pituffik Space Base (ehemals Thule Air Base). Grönland dagegen hat keine eigene Armee. Auf der Insel sind einige Dutzend dänische Soldaten plus die von Trump verspottete Sirius-Schlittenpatrouille mit zwölf dänischen Marinesoldaten mit 80 Schlittenhunden.

Wenn es ihm um die Sicherheit der Arktis gegen Russland und China ginge, könnte Trump bereits jetzt zusätzliche Truppen nach Grönland schicken, ohne Nato-Partner zu verärgern. Trump geht es aber offenbar nicht um Sicherheit, er agiert zunehmend wie der Rohstoffimperialist Cecil Rhodes – jener Unternehmer und Politiker, der Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts in den Burenkrieg führte und mit Rhodesien (heute Sambia und Simbabwe) eine eigene Kolonie nach sich benannte. Eine Annexion Grönlands wäre für die USA keine militärische Herausforderung. Der Preis wäre jedoch die Spaltung der Nato. Davon würden vor allem Russland und China profitieren.

