Gerechtigkeit soll Stimmen bringen

REUTLINGEN. Obst, Gemüse, Fleisch, Butter sind längst nicht mehr für alle Haushalte eine Selbstverständlichkeit. Vor allem Familien und Geringverdiener setzen die stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise unter Druck. Die SPD will nun gegensteuern, Verbraucher rasch und spürbar entlasten. Wie das gehen soll? Ein Deutschland-Korb soll her, gefüllt mit günstigen Produkten aus allen Warengruppen, natürlich in Deutschland produziert. Außerdem soll eine staatliche Preisbeobachtungsstelle entstehen.

Doch wozu ein Warenkorb mit billigen Produkten, wo es in Deutschland doch von Discounter-Märkten nur so wimmelt? Versprechen Aldi, Lidl und Co. nicht schon seit Jahrzehnten die niedrigsten Preise? Wenn man darüber nachdenkt, dass die Discounter-Erben zu den reichsten Deutschen gehören, die Bauern aber seit vielen Jahren unter dem Preisdiktat der Marktführer ächzen, sollte einem das zu denken geben. Mehr Transparenz bei der Entstehung der Lebensmittelpreise wäre tatsächlich wünschenswert. Doch ein neues Bürokratie-Monster in Gestalt einer Preisbeobachtungsstelle kann hier nicht die Antwort sein.

Das tägliche Leben muss für alle bezahlbar bleiben. Doch Lebensmittel sind nur ein Teil der vielen Kosten, die den Alltag momentan so teuer machen. Der Deutschland-Korb scheint Glöckchen zu haben, spätestens mit ihm ist das Superwahljahr 2026 eingeläutet. SPD, Linke und Grüne werden sich in den kommenden Monaten mit Themen zu sozialer Gerechtigkeit überbieten, CDU, FDP und AfD mit Wirtschaft und Migration um Wählerstimmen buhlen. Zu hoffen bleibt, dass alle den Knall gehört haben, denn es braucht in Deutschland den ganz großen Wurf, kein Klein-Klein an der Supermarktkasse.

katharina.link@gea.de