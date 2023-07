Der CDU-Vorsitzende sagt im Interview, dass er sich auf kommunaler Ebene ein gemeinsames Vorgehen mit der AfD vorstellen könne. Nach dem erwartbaren Sturm relativiert er seine Aussagen. Was bleibt ist Verunsicherung und die Einsicht, dass es Merz an politischem Instinkt mangelt, meint GEA-Politikchef Davor Cvrlje.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat mit Äußerungen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene für Empörung gesorgt. Foto: Dominik Asbach/dpa Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat mit Äußerungen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene für Empörung gesorgt. Foto: Dominik Asbach/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.