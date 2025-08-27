Gefährliches Spiel auf Zeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Freiwilligkeit, mehr Geld, Musterung und wenn alle Stricke reißen, nach Absegnung des Bundestags, mit Rechtsverordnung doch wieder der Militärzwang für junge Männer: Die große Überraschung nach der Geheimsitzung der Regierung zum neuen Wehrdienstgesetz bleibt aus. Der Kompromiss, der dem Bundestag nun vorgeschlagen wird, ist recht vage. Dadurch bleibt das Thema spannend. Denn noch ist nicht abzusehen, wie genau das Gesetz im Parlament verabschiedet wird. Eines ist allen Beteiligten schon jetzt klar: Auf freiwilliger Basis wird Deutschland die benötigten 80.000 zusätzlichen Soldaten nicht zusammenbringen.

Warum aber gibt es dann diesen Vorschlag, der in dieser Form sogar so verabschiedet werden könnte? Dahinter steckt einiges an Kalkül. Erstens verstimmt keiner der Koalitionspartner seine Abgeordneten oder Wähler. Zweitens gewinnen Boris Pistorius und die Bundeswehr Zeit, Kasernen auszubauen, Ausbildungsstrukturen zu schaffen und mehr Geld des Verteidigungsetats in die Ausrüstung der Truppe zu stecken. Sollten sich die teilweise erschreckenden Szenarien der Militärexperten bewahrheiten, würde es drittens im Ernstfall wohl auch keinen Widerstand aus dem Parlament mehr geben, wenn über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht abgestimmt würde.

Die Marschroute, welche die Regierung einschlägt, ist nur ein erster Schritt in einem gefährlichen Spiel auf Zeit. Denn die Zahl der »Profis«, der Berufs- und Zeitsoldaten, stagniert. Außerdem können sich Szenarien und Zeitpläne, was die Bedrohung Europas oder Deutschlands angeht, sehr schnell ändern. Ferner liegt auf der Hand, dass ein junger Mensch, selbst wenn er eine Grundausbildung absolviert hat, noch lange kein voll ausgebildeter Soldat ist. Die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrats ist dahingegen ein Lichtblick für die Landesverteidigung.

david.drenovak@gea.de