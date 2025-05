Gaza-Krieg: Das deutsche Dilemma

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Israels Regierung gerät wegen ihrer Kriegsführung in Gaza international immer stärker unter Druck. Deutschland bringt das in die Bredouille: Wie deutlich darf das Land, wo Nazis Millionen Juden ermordeten, Israel kritisieren? Oder muss es das sogar? Michael Blume, baden-württembergischer Beauftragter gegen Antisemitismus, gibt Antwort.

Darf man als Deutscher das Handeln des israelischen Staates kritisieren?

Der schreckliche Mord an zwei Mitarbeitenden der israelischen Diplomatie in den USA, von denen einer auch deutscher Staatsbürger war, unterstreicht: Es gibt keine Rechtfertigung für Hass und Hass ist auch keine Kritik.

Klar ist: Wenn man ein ehrlicher Freund von Israel ist, dann muss man auch israelische Politik diskutieren. Auch die Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist unzufrieden mit dem Kurs der aktuellen israelischen Regierung und Zigtausende demonstrieren für Frieden. Also ja: Freunde von Israel sollten ehrlich und kritisch sein, so wie Freunde von Frankreich oder der USA auch. Das ist im privaten Umfeld genauso: Man will Freunde, die einem in vielem Verständnis entgegenbringen. Die einem aber auch widersprechen, wenn man falsch liegt – ohne den Oberlehrer zu geben. Diesen Wunsch gegenüber Deutschland erlebe ich auch bei meinen israelischen Freundinnen und Freunden.

Wo ziehen Sie die Grenze zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus?

Es gibt eine Definition von Antisemitismus, die von den meisten Politikern und Wissenschaftlern geteilt wird. Vorgelegt wurde sie von der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHRA). Das ist eine internationale Organisation mit 35 Mitgliedstaaten, auch Deutschland gehört dazu. Die Antisemitismus-Definition besagt: Man darf die Politik Israels kritisieren genauso wie die Politik jedes anderen Staates. Aber man muss bei der Bewertung dieselben Kriterien wie bei anderen Staaten anlegen, man darf nicht mit zweierlei Maß messen.

Ein Beispiel: Pakistan, überwiegend muslimisch, und Myanmar, überwiegend buddhistisch, wurden fast zur gleichen Zeit gegründet wie Israel. Dort gibt es auch Gewalt und Krieg. Aber darum fordert niemand, alle Muslime oder alle Buddhisten zu boykottieren oder diese beiden Länder zu zerschlagen.

Genauso verhält es sich mit Israel: Es ist legitim, die Kriegsführung der israelischen Regierung zu kritisieren: dass sie den Tod von Zivilisten in Kauf nimmt, Hunger als Waffe einsetzt, Palästinenser vertreibt. Aber es wäre antisemitisch, Juden als Kindermörder zu bezeichnen. Es ist legitim, die Länge des Militäreinsatzes zu kritisieren: weil die Hamas nicht zerstört wird, solange die Terrororganisation weiter von Iran und Katar finanziert wird. Aber es wäre antisemitisch, Israel das Recht auf Existenz und Selbstverteidigung abzusprechen. Dort verläuft die Grenze.

Israel hat viel internationale Sympathie verspielt: durch die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern, durch die Blockade von Hilfsgütern, durch die vielen zivilen Opfer unter den Palästinensern. Nehmen Sie diesen Imageschaden in Baden-Württemberg auch wahr?

Ja, vor allem in der jüngeren Generation: Dort ist man wütend – auch Menschen, die lange Zeit solidarisch mit Israel waren.

Allerdings ist Gaza nicht der einzige Konflikt auf der Welt, wo Unrecht geschieht. Auch in Myanmar werden die Rohingya, eine muslimische Minderheit, diskriminiert und vertrieben durch eine Militärdiktatur. Ich würde mich freuen, wenn es für andere verfolgte Gruppen, etwa die Rohingya oder die Jesiden, ähnlich große Aufmerksamkeit gäbe wie für die Palästinenser. Aber da gibt es keinen vergleichbaren Aufschrei in der Öffentlichkeit. Das zeigt die Fixierung mancher gesellschaftlichen Gruppen auf Israel. Besonders ausgeprägt ist das in extrem rechten, extrem linken und islamistischen Milieus: In der Ablehnung gegen Israel treffen sich die Extreme.

Michael Blume ist Antisemitismus-Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung. Foto: Bernd Weissbrod/dpa Michael Blume ist Antisemitismus-Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung. Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Die EU stellt das Assoziierungsabkommen mit Israel in Frage. Reichen Appelle nicht mehr? Braucht es jetzt Taten?

Zur Außenpolitik halte ich mich als Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg zurück. Das ist Aufgabe der Bundespolitik und der EU-Politik. Deutschland gilt als israelfreundlich. Einige europäische Länder haben Deutschland vorgeworfen, Alleingänge zu machen. Jetzt stimmt Deutschland sich mit den europäischen Partnern stärker ab. Das finde ich gut.

Deutsche Politiker kritisieren Israel vergleichsweise vorsichtig. Ist Zurückhaltung geboten wegen der historischen Verantwortung? Oder sollte Deutschland Israel gerade darum auf Risiken des eigenen Handelns hinweisen? Etwa, dass es sein Verhältnis zur muslimischen Welt und seine internationale Wertschätzung beschädigt und damit seine Sicherheit gefährdet.

Ich nehme bei der deutschen Politik keine generelle Zurückhaltung mehr wahr. Kanzler Merz hat am Tag seiner Wahl gesagt, dass er sich große Sorgen um Israel macht. Außenminister Wadephul ist kurz nach Amtseinführung nach Israel gereist und hat dort ein sehr kritisches Gespräch geführt. Wenn Angela Merkel Recht hatte, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, dann gehört dazu, den obersten Gerichtshof und die Gewaltenteilung in Israel zu verteidigen. Das wünschen sich auch viele Israelis: Ein verbündetes Deutschland, das sich traut, etwas zu sagen. Aber bitte nicht als Oberlehrer, sondern im Dialog.

Sie sind mit vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern jüdischen Glaubens im Gespräch. Wie bewerten diese das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen?

Die jüdischen Gemeinden sind ebenso bunt wie die deutsche Gesellschaft insgesamt: Der Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 war für Israel das schlimmste Massaker seit der Schoa. Seit damals wurden nie wieder so viele jüdische Menschen an einem Tag getötet. Übrigens wurden nicht nur Juden ermordet, sondern auch Muslime, Christen und Buddhisten: Die Hamas hat da keinen Unterschied gemacht. Damals gab es eine breite Solidarisierung mit Israel unter Demokratinnen und Demokraten. Das war auch so in den jüdischen Gemeinden in Deutschland.

Doch auch dort bekommen inzwischen immer mehr Menschen Zweifel am Kurs der israelischen Regierung. Dabei geht es nicht nur um die Vertreibung der Palästinenser aus Gaza, sondern auch um die neuen jüdischen Siedlungen im Westjordanland, die Reform der Justiz und die Aushöhlung der Gewaltenteilung. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat Israels Regierung aufgefordert, die Bevölkerung in Gaza wieder mit Lebensmitteln zu versorgen.

Verschärft der Gaza-Konflikt den Antisemitismus in Deutschland? Was erzählen Ihnen Betroffene?

Antisemiten brauchen keinen Gaza-Konflikt. Antisemitismus ist älter als die Republik Israel. Der Großmufti al-Husseini, ein Verbündeter von Hitler, ließ schon zuvor in Palästina Menschen ermorden und 1941 im Irak Pogrome durchführen. Israel ist nicht der Grund für Antisemitismus. Doch eine falsche Art der Kriegsführung macht es Antisemiten leichter, weitere Menschen auf ihre Seite zu ziehen.

Nach dem 7. Oktober 2023 vervielfachten sich antisemitische Vorfälle. An den Hochschulen wurden jüdische Menschen angegangen – nicht nur in den USA, Berlin und Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Baden-Württemberg. Sie wurden bedroht, im echten Leben sowie in den sozialen Medien. Einige, auch ich, wurden mit dem umgedrehten roten Dreieck markiert: Mit diesem Symbol kennzeichnet die Hamas Militärobjekte in Israel als Abschussziele. Die Hamas rief einen »Tag des Zorns« aus und appellierte an Muslime, Juden anzugreifen. In Baden-Württemberg passierte das an diesem Tag zum Glück nicht, aber es gab seitdem vermehrt Übergriffe und Gewalt. Auch jetzt noch haben wir nicht das Vorkriegsniveau erreicht, es gibt immer noch mehr Antisemitismus als vor dem Hamas-Anschlag.

Aber inzwischen haben sich auch jüdisch-muslimische Gruppen zusammengefunden, die sich gemeinsam für Frieden einsetzen. Das erlebe ich immer stärker. Auch immer mehr Menschen erkennen, dass wir es selbst sind, die mit dem Kauf von Öl und Gas aus Russland, Iran und Katar Kriege finanzieren. Wenn wir Frieden wollen, dann braucht es weniger kluge Ermahnungen. Dann müssen wir unser eigenes Verhalten ändern.

Sie stellen mehr Antisemitismus fest. Welche Rolle spielen digitale Medien?

Wir haben den traditionellen Antisemitismus. Der ist in Württemberg vor allem rechts motiviert, in Baden vor allem links. Zusätzlich gibt es Antisemitismus unter den Menschen, die zugewandert sind aus Osteuropa und aus der islamischen Welt. Das vermischt sich alles bei uns. Da läuft eine linke Esoterikerin plötzlich Seite an Seite mit einem rechten Querdenker. Die beiden haben kein gemeinsames Ziel, aber ein gemeinsames Feindbild. Diese Vermischung wird besonders durch das Internet vorangetrieben. Die größten Sorgen bereitet mir Tiktok, weil es vor allem junge Leute radikalisiert.

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina dauert bereits seit der Staatsgründung im Jahr 1948. Glauben Sie, Frieden ist möglich?

Die Hamas hat in weiten Teilen der arabischen Welt die Unterstützung verloren. In Gaza haben mutige Palästinenser gegen die Hamas demonstriert. Die Menschen werden nie vergessen, was die Hamas ihnen angetan hat. Dass sie diesen sinnlosen Krieg eröffnet hat, dass sie sie als Schutzschilde missbraucht hat, dass sie an der ganzen Zerstörung schuld ist. Im Libanon wurde die Hisbollah so weit geschlagen, dass die Regierung ihr Gewaltmonopol endlich wieder durchsetzen kann. Ägypten bekämpft die Muslimbrüder. Diese Entwicklungen machen Mut, dass Frieden möglich ist.

Das Problem bleibt aber: Russland, Iran und Katar haben kein Interesse am Ende des Gaza-Kriegs und anderer Konflikte in der Region. Sie finanzieren die Terror-Organisationen. Das Geld dafür erzielen sie aus dem Verkauf von Öl und Gas – auch an den Westen. Insofern bezahlen wir selbst den Antisemitismus. Es wäre glaubwürdiger, ihm endlich den Geldhahn abzudrehen.

Wenn der Krieg in Gaza befriedet wäre: Wäre dann auch der Antisemitismus in Deutschland beseitigt?

Mit einer guten Friedenslösung für den Gaza-Konflikt hätten Antisemiten es schwerer, junge Leute zu rekrutieren. Trotzdem: Antisemitismus hat es vor dem Gaza-Krieg gegeben, Antisemitismus wird es nach dem Gaza-Krieg geben. Die Nazis haben Jüdinnen und Juden ermordet, da existierte noch keine Republik Israel. Wir Deutschen können nicht so tun, als käme der Hass nur aus dem Osten. Wer Antisemitismus ehrlich bekämpfen will, der fängt bei sich selbst an. (GEA)