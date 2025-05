Friedensinitiative im Ukraine-Krieg steht auf der Kippe

Donald Trump spricht zu Reportern, bevor er an Bord der Air Force One geht.

REUTLINGEN. Putin sei »absolut verrückt geworden«, schrieb US-Präsident Donald Trump gestern auf seiner Plattform Truth Social. Raketen und Drohnen würden von Russland ohne jeglichen Grund auf Städte in der Ukraine geschossen, dadurch unnötigerweise Menschen getötet werden. Der Kreml reagierte betont gelassen, ließ wissen, Trumps Reaktion sei möglicherweise auf »emotionale Überlastung« zurückzuführen.

Diplomatie war Trumps Sache nie. Doch der Ton im Konflikt um die Beendigung des Ukraine-Kriegs wird rauer. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron äußerte zwar die Hoffnung, der US-Präsident würde nun langsam die »Aspekte der Lügen« des russischen Staatschefs erkennen, Trumps Wut auf Putin vielleicht zu neuen, wichtigen Sanktionen gegen Russland führen. Doch Trumps Reaktion könnte auch eine ganz andere sein.

Denn Trump hat eben nicht, wie großspurig im Wahlkampf angekündigt, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beendet. Es scheint ihm nach langen Wochen der Bemühungen zu dämmern, dass Putin sich seinem Willen nicht so einfach fügen wird, dass Putin seiner ganz eigenen Agenda folgt. Trump reagiert auf diese Erkenntnis in wahrer Trump-Manier: Er holt zum großen Rundumschlag aus, beschimpft Putin, macht Selenskyj Vorwürfe, kritisiert die Biden-Regierung. Und könnte sich in der Folge ganz aus den Verhandlungen zurückziehen. Dieser Schritt muss trotz der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten unbedingt verhindert werden. Trump will sein Gesicht wahren, sucht einen Sündenbock. Doch ohne die USA wird es zwischen Russland und der Ukraine so schnell keinen Frieden geben. Daher darf die Welt diesen Trick dem US-Präsidenten auf keinen Fall durchgehen lassen.

