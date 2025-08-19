Friedensgipfel in Washington: Große Geste, kleine Wirkung

US-Präsident Donald Trump (M) nimmt an einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte (von links), dem britischen Premierminister Keir Starmer, Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der finnische Präsident Alexander Stubb, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, im Weißen Hauses teil.

REUTLINGEN. Diesmal blieb der Eklat beim Besuch des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus also aus. Der Grund dafür dürfte die bedeutende Entourage Selenskyjs aus den mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union samt dem Nato-Generalsekretär gewesen sein, die dem geltungssüchtigen US-Präsidenten gekonnt den Bauch pinselte. Im eindrucksvollen Schulterschluss gelang es den Europäern, Trump eine Beteiligung an Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzutrotzen. Vorerst jedenfalls.

Putin weicht nicht von Ansprüchen ab

Die demonstrativ gelöste Stimmung der Elefantenrunde in Washington darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Westen grundlegende Forderungen wie einen Waffenstillstand während der Friedensverhandlungen aufgegeben hat. Auch das großspurig angedrohte Druckmittel von Strafzöllen gegen die Handelspartner Russlands wurde bereits stillschweigend abgeräumt. Putin hingegen ist von seinen Gebietsansprüchen bislang keinen Deut abgewichen. Und während sich die Europäer schon Gedanken darüber machen, wie man den Frieden in der Ukraine sichern könnte, den es noch gar nicht gibt, rücken Putins Truppen jeden Tag weiter vor. Bundeskanzler Merz glaubt an ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj in den nächsten zwei Wochen, dabei tritt Russland schon wieder auf die Bremse und fordert kleinteilige Vorbereitungen auf unterer Regierungsebene.

Alle Militärhilfe und Sanktionen haben die Ukraine bislang nicht befähigt, die russischen Invasoren von ihrem Staatsgebiet zu vertreiben. Eine signifikante Ausweitung von Waffenlieferungen steht schon lange nicht mehr zur Debatte. Die USA sind dazu nicht bereit und die EU dazu offensichtlich nicht in der Lage. Auch wenn Trump sich derzeit gönnerhaft als Friedensstifter aufspielt, am Ende wird Putin bekommen, was er will: Die Kontrolle über Luhansk und Donezk - entweder auf dem Schlachtfeld oder am Verhandlungstisch. Die Lust am Krieg wird ihm dadurch kaum vergehen.

