Familiennachzug: Notwendige Härte

Es ist schon skurril, wenn ausgerechnet eine Abgeordnete der Linkspartei dem CSU-Innenminister Alexander Dobrindt eine »antichristliche« Politik vorwirft. Doch wenn man das, was die Funktionäre der großen Kirchen zu der zweijährigen Aussetzung des Familiennachzugs für Personen mit subsidiärem Schutz sagen, als Maßstab nimmt, dann muss man der Linken wohl zustimmen.

Familien gehören zusammen. Kinder zu den Eltern, Eheleute zu ihren Partnern. Trennung und Einsamkeit können Integration erschweren. Deshalb ist das, wofür Dobrindt gestern im Bundestag geworben hat, ohne Frage eine besondere Härte. Die allerdings muss vor dem Hintergrund all der Menschen gesehen werden, die bereits in Deutschland sind und die seit 2015 hierher gekommen sind.

Auch in Zukunft gibt es Familiennachzug in Härtefällen und bei Menschen mit Asyl. Doch Dobrindt trägt der Tatsache Rechnung, dass ein Großteil der Bevölkerung der Überzeugung ist, dass Deutschland nicht in der Lage ist, viel mehr Migranten aufzunehmen. Viele sehen Überforderung in den Schulen, in ihrer Kommune. Eine Konsequenz daraus ist der Wahlerfolg der AfD. Wenn die nicht demnächst mit noch mehr Abgeordneten im Bundestag sitzen soll, muss die Migrationswende glaubwürdig sein. Dazu leistet die Aussetzung des Familiennachzugs einen Beitrag.

