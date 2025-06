Fake News: Aufklärung tut Not

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim Bundesinnenministerium steht der Kampf gegen Desinformation schon länger auf der Agenda. Jetzt, wo inszenierte Lügen immer häufiger auch gegen Bundeskanzler Friedrich Merz im Umlauf sind, dürfte diese Aufgabe in der Prioritätenliste noch weiter nach oben rutschen. Keine Frage, Politik und Plattformbetreiber sind in´der Pflicht, gegen Falschmeldungen vorzugehen.

Doch das allein löst das Problem nicht. Denn vieles von dem, was - je nach Interessenslage - ganz schnell als Fake News bezeichnet wird, ist keinesfalls so eindeutig, wie es oft auf den ersten Blick wirkt. Die Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte beispielsweise Empfehlungen eines Bürgerrats, wie die Gesellschaft mit solchen Auswüchsen umgehen sollten. Angeführt wurde unter anderem der Satz: »Die Nato-Erweiterung ist schuld am Ukrainekrieg.« Aber ist diese Aussage tatsächlich Desinformation? Wie bei so vielen Meinungsäußerungen gibt es hier keine absolute Wahrheit, die sich eindeutig mit Fakten belegen lassen. Der eine Experte wird diese These bestätigen, der nächste wird sie in Frage stellen. Echte Falschmeldungen können daher nur Tatsachenbehauptungen sein, aber keine Meinungen.

Um dies zu verstehen, braucht es vor allem Medienkompetenz. Das Fach Medienkunde wird deshalb an Schulen immer wichtiger. Schon Kinder und Jugendliche müssen lernen, wie sie Fake News entlarven und den Wahrheitsgehalt von Aussagen überprüfen können. Eine echte Hilfe können ihnen dabei seriöse Tageszeitungen und Nachrichtenportale sein, keinesfalls aber x-beliebige Influencer oder Nachrichten-Trolle, die sie für ein bestimmtes Thema manipulieren wollen. Wer dies nicht erkennt , verheddert sich hoffnungslos im Spinnennetz der sozialen Medien.