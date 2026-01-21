Europa darf sich dem T-Rex nicht zum Fraß vorwerfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Trump, Trump und immer wieder Trump. Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos dreht sich alles um den amerikanischen Präsidenten. Wann kommt er, was sagt er, will er Grönland wirklich an sich reißen und wenn ja, wie? Ein Trump-Spektakel reiht sich an das nächste. Wären die USA nicht das mächtigste Land der Erde und die Pläne und Drohungen des US-Präsidenten nicht so folgenreich, würde man der One-Man-Show am liebsten einfach mal den Ton abschalten.

Doch die territorialen Besitzansprüche der USA und den drohenden Niedergang der Nato kann man nicht ignorieren. In Davos steht viel auf dem Spiel, der Gipfel ist geprägt von der großen Frage: Wie umgehen mit einem Präsidenten, der immer unverhohlener seine Interessen durchsetzt? Den weder Regeln, noch Recht und Gesetz, geschweige denn Moral kümmern. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom ist zu Beginn des Gipfels zum Umgang mit Trump sehr deutlich geworden. Die Zeit der Schmeicheleien und Kniefälle müsse vorbei sein, kritisierte er die Europäer, nannte Trump einen T-Rex und den Umgang mit ihm »erbärmlich«.

Und Trump selbst? Der braucht keine Schmeichler, loben kann er sich selbst sowieso am besten. In seiner mit Spannung erwarteten Rede sprach er von sich und seinen Leistungen einmal mehr in den höchsten Tönen. Und genau das ist es, was Trump so gefährlich macht. Es geht ihm zwar um Einfluss, Macht, wirtschaftliche Interessen. Doch über allem steht seine Gier nach Ruhm und einem politischen Vermächtnis. Und hierfür will er sich Grönland einverleiben. Doch Europa und die Welt darf sich in den Schweizer Alpen dem Raubtier nicht zum Fraß vorwerfen.

