EU-Kommissions-Misstrauensvotum gegen Ursula von der Leyen: Scheitern mit Ansage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Misstrauensvotum gegen Ursula von der Leyen und ihre Kommission bleibt eine unbedeutende Randnotiz in der Geschichte. Was aber nicht unbedeutend ist und was den Demokraten in Brüssel und den Mitgliedsstaaten zu denken geben sollte ist, wie es zustande gekommen ist und wer wie gestimmt hat.

So haben beispielsweise auch Stimmen des BSW das Votum erst ermöglicht. Teile der politischen Mitte bis zur Linken im Europaparlament haben sich enthalten oder sogar mit den extremen Rechten gestimmt und sich für das Mistrauen ausgesprochen. Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten die Kommission weiterträgt, absolute Geschlossenheit sieht anders aus.

david.drenovak@gea.de