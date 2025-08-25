Erstmals Nationaler Sicherheitsrat

Am Mittwoch soll der Nationale Sicherheitsrat in der Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium eine Geschäftsordnung erhalten und schon am Donnerstag seine Arbeit aufnehmen. Damit erhält Deutschland erstmals ein Beratungs- und Koordinierungsgremium, über das andere Staaten wie die USA oder Frankreich schon lange verfügen.

BERLIN. Deutschland bekommt einen Nationalen Sicherheitsrat (NSR). In der Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch soll die Geschäftsordnung beschlossen und das Gremium konstituiert werden. Am Donnerstag wird die im Kanzleramt angesiedelte nationale Schaltzentrale, in der alle Fäden zusammenlaufen sollen, ihre Arbeit aufnehmen. Den Vorsitz wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben.

Die Bildung eines Nationalen Sicherheitsrats als Weitentwicklung des bisherigen Bundessicherheitsrats, der sich vor allem mit Rüstungsexporten befasste, hatten CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Zuletzt war die Bildung eines solchen Rats in der Ampelkoalition an Ressortstreitigkeiten vor allem zwischen Außenministerium und Kanzleramt gescheitert. Viele andere Länder wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Japan oder auch Österreich haben bereits ein solches nationales Sicherheitsgremium.

Geballte Expertise nutzen

Weil es in der Sitzung um das künftige höchste nationale Sicherheitsgremium und gleichzeitig um das geplante Wehrdienstgesetz geht, findet das Kabinettstreffen im Verteidigungsministerium statt. Es geht um integrierte Sicherheit. Dem neuen Gremium werden Vertreter der Ministerien für Finanzen, des Auswärtigen, der Verteidigung, des Inneren, der Justiz, für Wirtschaft, Energie, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, für Digitales sowie der Chef des Bundeskanzleramts angehören. Natürlich auch die Geheimdienste. Je nach Krisenlage und Bedarf können Vertreter der Bundesländer, der EU, der Nato-Allianz oder anderer Staaten hinzugezogen werden.

Erstmals soll die Expertise von Ministerien, Behörden und Organisationen sowie Denkfabriken zusammengeführt und vernetzt werden. Insbesondere geht es darum, strategisch vorausschauend Krisen, Konflikt- und Bedrohungslagen zu identifizieren und Handlungsoptionen und Szenarien zu entwickeln, um nicht von Entwicklungen unvorbereitet getroffen zu werden, sondern im besten Falle sofort handeln zu können. Und es geht um kritisches Monitoring ohne Rücksicht auf die einzelnen Ressorts. Der Sicherheitsrat wird die Nationale Sicherheitsstrategie permanent anpassen und aktualisieren. Die gesamte, bislang eher unbedarfte Kommunikation soll professionalisiert werden.

Oft unvorbereitet und hilflos

Zunächst einmal sind 13 Stellen für den im Kanzleramt einzurichtenden Sicherheitsrat vorgesehen. Mit Blick auch auf andere Nationen scheint das sehr wenig. Die Stabsstelle im Kanzleramt soll die Schnittstelle für die Ressorts zur Vorbereitung der Sitzungen des Sicherheitsrats sein. Das scheint schon wieder eine Verkomplizierung zu sein. Was keinesfalls sein darf, ist eine erneute Bürokratisierung mit zu vielen zwischengeschalteten Stellen.

Bisher war die Arbeit, die der NSR künftig leisten soll, vor allem von Ressortdenken und Ressortegoismen, Parallelstrukturen und bis zuletzt von Kompetenzgerangel gekennzeichnet. Wohin das führte, zeigte sich unter anderem beim chaotischen Abzug aus Afghanistan und dem überraschend schnellen Vormarsch der Taliban auf Kabul. Die Bundesregierung war unvorbereitet und reagierte hilflos. Das war auch bei der russischen Invasion in die Ukraine 2022 der Fall, bei der die damals neue Ampel-Regierung in Berlin auf dem falschen Fuße erwischt wurde. Jedenfalls hatte sie ebenso wenig wie ihre Vorgängerregierung Pläne für solche Situationen in der Schublade, um sofort Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Seit vielen Jahren kämpfte die Politikwissenschaftlerin Christina Moritz für einen solchen Rat in Deutschland. Nun hofft sie, dass als obersten Sicherheitsberater und somit geschäftsführenden Chef dieses Gremiums auf einen kompetenten Politiker, Wissenschaftler oder Diplomaten zurückgegriffen wird, der politisch und von ministeriellen Egoismen unabhängig agieren wird. Ein Name, der in dem Zusammenhang schon genannt wurde, ist der von Peter Neumann, dem bekannten deutschen Terrorismusexperten am Londoner King’s College.

Die Berliner Politologin Moritz hatte das Modell für einen solchen Sicherheitsrat erstmals 2016 vorgestellt. »Ein Nationaler Sicherheitsrat wird für mehr Strategiefähigkeit sorgen wie auch für klare Prozesse und Strukturen zur Koordination innerhalb der Bundesregierung. Dabei muss dieser Sicherheitsrat ein stehendes Gremium sein, das im Bundeskanzleramt direkt dem Chef des Bundeskanzleramts unterstellt ist und durch einen Nationalen Sicherheitsberater koordiniert wird«, schrieb sie noch im November 2024 im Newsletter Verteidigung. Deutschland könne es sich nicht mehr leisten, »holprig auf Sicht zu fahren«. (GEA)