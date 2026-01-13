Erbschaftssteuer: Erben ist mehr als Geld und Häuser

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Steuergeschenke werden gerne genommen, während Änderungen im Steuersystem, lange bevor sie konkret sind, als Katastrophe gebrandmarkt werden. So ist es auch beim Vorstoß der Sozialdemokraten zur Erbschaftsteuer. Die größte Gegenwehr kommt von den Arbeitgeberverbänden, die ihre Reaktion wohl schon vorformuliert in der Schublade hatten – betrachtet man, wie schnell diese öffentlich gemacht wurde. Nicht zu vergessen die Christdemokraten, die ebenfalls schreien, bevor sie überhaupt wissen, wo und wie stark es eigentlich wehtun könnte.

Natürlich will sich keiner, ob Unternehmer oder einfacher Angestellter, gerne in den Geldbeutel greifen lassen. Und wenn die Mehrzahl der Menschen von teuer erarbeitetem Wohlstand, dieser oder der Vorgängergeneration, ein Stück weit abrücken muss, dann tut das weh. Doch müssen alle, die in diesem Land leben, einer einfachen Wahrheit ins Auge sehen: Die Kassen sind leer und die Aufgaben groß. Alleine auf bessere Zeiten zu warten, wird nicht reichen. Deutschland benötigt Reformen.

Im Kern muss es bei allen Reformen, insbesondere bei Steuerfragen, um Gerechtigkeit gehen. Viele Bürger nehmen das System nämlich nicht mehr als gerecht wahr. »Je reicher man ist, desto mehr Schlupflöcher scheint es zu geben«, lautet eine populäre Meinung, die zumindest in Teilen der Wahrheit entspricht. Ob es geschickt ist, als Erstes die Erbschaftsteuer radikal zu reformieren, ist diskutabel. Zumindest die Punkte, an denen die SPD die Hebel ansetzen will, scheinen plausibel. Über konkrete Zahlen und Regeln sollte aber noch geredet werden.

