»Er war mit jedem verkracht«

Am 24. August 1939 unterzeichneten der Außen-minister des Deutschen Reiches, Joachim von Ribbentrop (links) und der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow (vorn) in Moskau den deutsch-russischen Nichtangriffspakt. Hinten neben Ribbentrop Josef Stalin, ganz rechts Friedrich Gaus, daneben U. Pavlov. FOTO: DPA

MÜNCHEN. Der Unternehmer Joachim von Ribbentrop lebte alt junger Mann in England und Kanada, handelte mit Sekt und wurde Hitlers Außenminister. Er verhandelte das Flottenabkommen mit Großbritannien, scheiterte aber mit seinem Plan, ein Bündnis zwischen Großbritannien und Nazideutschland zu schmieden. Sein Enkel Dominik von Ribbentrop schrieb nun das Buch »Verstehen. Kein Verständnis« über seinen Großvater, den er selbst nie kennenlernte, weil er im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Der GEA sprach mit Dominik von Ribbentrop darüber, wie in seiner Familie mit diesem Erbe umgegangen wurde und was man aus dieser Biografie lernen kann.

GEA: Sie schreiben, Sie seien von Ihrem Familiennamen und Ihrem Großvater nicht traumatisiert. Wie sieht es mit Ihrer Familie aus? Hing irgendwo ein Foto von ihm?

Dominik von Ribbentrop: Klar gibt es Fotos von ihm. Fröhliche Bilder, im Kreise seiner Kinder, auch seiner Ehefrau, Familienbilder, wie sie überall bei Nachkommen stehen. Für seine Kinder war er ihr Vater, mit dem schöne Erinnerungen verbunden sind. Es war auch eine überaus intakte Familie, mit fünf Kindern und zwei sehr eng verbundenen Eltern.

Ein Teil Ihrer Familie hat nach dem Krieg die Namensform Henkell-von Ribbentrop gewählt. Haben Sie das auch überlegt?

Ribbentrop: Der Grund dafür liegt in einer Adoption der Generation über mir durch eine Henkell-Verwandte irgendwann zwischen 1965 und 1970. Das war kein Versuch, den Namen irgendwie abzuschwächen oder zu verändern. Die Adoption erfolgte nach meiner Geburt, sodass die Namensänderung noch nicht auf mich zutraf.

War Ihr Name im Schulunterricht eine Belastung? Haben die Lehrer Sie nach Ihrem Großvater gefragt?

Ribbentrop: Nein, eine Belastung war es nicht. In jungen Jahren, in der Schulzeit, ist das einfacher. Kinder und Jugendliche sind toleranter. Da wird noch nicht so viel nachgedacht, gemutmaßt und interpretiert. Die letzten fünf Jahre bis zum Abitur war ich im Internat St. Blasien im Schwarzwald, einem ehemaligen Kloster, geführt von Jesuiten – sehr gute Jahre in meiner Erinnerung. Ein paar Zimmer weiter wohnte ein Schirach, ein Stock über mir ein Stauffenberg. Wer wie hieß und wer die Verwandtschaft in der Vergangenheit war, spielte damals keine große Rolle – eigentlich auch keine kleine. Wir waren jung, hatten das ganze Leben vor uns, machten Sport oder Quatsch, dachten ans Abi und an das Leben danach. Mein Nachname führte zu Schulzeiten weder zu Vorteilen noch zu Nachteilen. Es interessierte sich schlichtweg niemand dafür – zumindest kam es mir so vor.

Ihr Großvater war bis 1932 unpolitisch und hatte mir 39 Jahren eigentlich alles: Geld, einen Adelstitel, gesellschaftliche Anerkennung. Man fragt sich, wie ein weitgereister Mann sich einer solchen Ideologie zur Verfügung stellen konnte. Können Sie seine Motive nachvollziehen, warum er 1933 sein Haus zur Verfügung stellte, um Gespräche zwischen NSDAP und Konservativen über eine Koalition zu führen?

Ribbentrop: Nach seinen eigenen Worten gab es eine weitverbreitete Angst, dass Deutschland kommunistisch werden könnte. Es stand wohl auf Messers Schneide, entweder siegt der Kommunismus und da man das nicht wollte, musste es die andere Option sein, der Nationalsozialismus. Der Glauben an die parlamentarische Demokratie war damals in weiten Teilen nicht mehr gegeben. Ein zersplittertes Parlament, in dem die Extremparteien KPD und NSDAP die Mehrheit hatten ... Da ging nichts mehr. Immer wieder wurde neu gewählt, ein Kanzler kam und ging und es wurde immer schlimmer. Die Ansicht, dass nur ein starker Mann, der schnell und alleine agieren kann, Deutschland retten kann, gewann immer mehr Anhänger. Das alte System hatte ausgedient, man war bereit etwas ganz Neues zu probieren. Dafür nahm man einiges in Kauf, auch die zutiefst dümmlichen und unappetitlichen ideologischen Anfeindungen gegenüber Andersdenkenden und angeblich Undeutschen.

Ihr Großvater äußert sich in der Haft in Nürnberg sinngemäß, dass ihn die Person Adolf Hitler als ein Art Mephisto so stark beeindruckt habe, dass er ihr dienen musste. Nehmen Sie ihm dieses Motiv ab, oder war sein Hauptmotiv eher sein eigenes Geltungsbedürfnis?

Ribbentrop: Ja, ich kenne die Aussagen aus seiner Zeit in Nürnberg. Es ist schwer für mich zu beurteilen, ob das Teil seiner Verteidigungstaktik im Angesichts eines möglichen Todesurteils war. Nach dem Motto »unzurechnungsfähig« oder wie viel Wahrheit darin liegt. Was sicherlich zutrifft und so hat er es auch selbst bestätigt, dass er von der wohl sehr charismatischen Persönlichkeit Hitlers stark beeindruckt war. Geltungsbedürfnis – sicherlich gab es das. Das können Sie auch heute bei vielen Partei- oder Konzernkarrieristen beobachten. Ohne den Antrieb, nach oben kommen zu wollen, kommt niemand nach oben. Ob Sie das Geltungsbedürfnis nennen oder Karrieredenken, es läuft auf dasselbe hinaus.

Joachim von Ribbentrop blieb innerhalb der NS-Führungsriege immer ein Außenseiter.

Ribbentrop: Stimmt, ja, er war so mit ziemlich jeden verkracht oder es bestand kein Kontakt.

Obwohl er für die Nazis wichtige Abkommen verhandelte, blieb er bei der Entscheidung Polen anzugreifen außen vor und auch in den Nürnberger Prozessen lästerten andere Nazi-Größen über ihn. Ist er in seinem Bemühen nach Einfluss und Anerkennung letztlich gescheitert?

Ribbentrop: Ja, selbstverständlich, grandios gescheitert.

Ein Schlüsselmoment im Scheitern des von Ribbentrop angestrebten Bündnisses mit Großbritannien liegt in seinem Treffen mit Winston Churchill, von dem beide Beteiligte unterschiedliche Schilderungen hinterlassen haben. Haben Sie bei der Begegnung mit Churchills Enkel, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, über dieses Treffen gesprochen?

Ribbentrop: Nein, tatsächlich noch nicht. Werde ich beim nächsten Besuch in London nachholen. Wir wollen demnächst gemeinsam die War Rooms in Whitehall ansehen, von wo Winston Churchill seinen Abwehrkampf organisierte.

Sehen Sie Parallelen zwischen der Situation 1933 mit einer Wirtschaftskrise, in der Ihr Großvater aktiv auf das Ende der sogenannten Brandmauer zwischen Konservativen und Rechtsextremen hinarbeitete und der Situation heute, wo wieder über eine Brandmauer diskutiert wird?

Ribbentrop: Sicherlich, da gibt es einige Parallelen. Es ist offensichtlich: Wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft, Arbeitsplätze wegfallen, die Bürger Abstiegsängste bekommen schindet das Vertrauen in die regierenden Parteien und der Bürger rächt sich an der Wahlurne. Dann steigt die Bereitschaft, alternative Ideen attraktiv zu finden, steigt die Bereitschaft, eloquenten Populisten zu folgen. Wenn man sich mit Weimar und dem Dritten Reich beschäftigt, kann die Erkenntnis nur sein: Löst die Probleme der Menschen und Ihr werdet keine Extremparteien bekommen. Löst Ihr sie nicht, werden die Menschen immer stärker Protest wählen. Und der Schlüssel für eine nicht extrem wählende Bevölkerung liegt in einer funktionierenden Wirtschaft. (GEA)

Dominik von Ribbentrop: Verstehen. Kein Verständnis. Anmerkungen eines Enkels, 335 Seiten, 32 Euro, Westend Verlag, Neu-Isenburg.