Enquete-Kommission: Kein Scherbengericht

Die Corona-Enquete-Kommission des Bundestages, die sich gestern konstituiert hat, ist kein Tribunal, sondern die längst überfällige demokratische Reaktion auf eine historisch einmalige Ausnahmesituation. Wer auf ein Scherbengericht hofft und die Bloßstellung jener, die Fehler gemacht haben, verkennt das Mandat des Gremiums und den Ernst der Sache. Die Kommission hat den Auftrag, ein Gesamtbild der Pandemie und ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu zeichnen, dabei Ursachen, Verläufe und Maßnahmen umfassend zu analysieren.

Mit dem bewussten Verzicht auf einen Untersuchungsausschuss hat das Parlament ein deutliches Signal gesetzt: Es will nicht verurteilen, sondern verstehen, Fehler identifizieren und daraus Lehren ziehen. Die Arbeit der Kommission steht auf einem breiten Fundament. Diese Vielfalt lässt hoffen, dass es um die Sache geht. Die Corona-Kommission ist die klügere Variante, da sie auf kollektives Lernen setzt. Um es im Falle künftiger Pandemien besser zu machen. Natürlich müssen Fehler benannt werden. Die wichtigste Aufgabe ist jedoch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und verlorenes Vertrauen durch Transparenz wieder aufzubauen. Hoffentlich sind sich alle Mitglieder ihrer Verantwortung bewusst.

