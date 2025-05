Eine Impfung in Papierform

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die WHO hat es geschafft. Mit einem äußerst straffen Zeitplan, wohlüberlegten Kompromissen und viel Verhandlungsgeschick liegt der in seiner Form einzigartige, Pandemie-Vertrag nun vor. Dieser hält in überwiegenden Teilen auch das, was die Weltgesundheitsorganisation erreichen wollte und den Menschen versprochen hat. Die noch ausstehenden Schritte bis zur Ratifizierung bedeuten zwar noch einiges an Arbeit, doch sendet diese erste, große Einigung der rund 190 Mitgliedsstaaten schon sehr positive Signale.

Dass die nächste globale Gesundheitsbedrohung kommen wird, ist laut Experten nur eine Frage der Zeit. Mit dem Vertragswerk bereitet sich die Welt darauf vor und hat einen Leitfaden, der Abläufe regelt und für alle Länder den Zugang zu medizinischer Ausrüstung garantiert. Viel wichtiger noch ist die globale Zusammenarbeit bei der Produktion von Impfstoffen und in der Früherkennung von Pandemien. Werden die jetzt getroffenen Absprachen im Ernstfall so umgesetzt, dürften sie nicht nur Chaos und Panik verhindern, sondern werden viele Menschenleben retten.

Das alles konnte so nur durch ein großes Maß an Freiwilligkeit erreicht werden. Deshalb sind die Stimmen den Kritikern, die vor einer WHO-Diktatur warnen, lächerlich. Der Vertrag und dass darin bewusst auf Strafen verzichtet worden ist, sollte ein Land den Vorgaben nicht nachkommen, ist ein Appell an die Vernunft der Mitgliedsstaaten. Da aber arm wie reich profitieren, sollten sich die Länder schon aus purem Eigeninteresse an die Vorgaben halten. Denn wozu eine Pandemie führt, auf die die Welt nicht vorbereitet ist, haben wir alle erlebt und diese Erfahrung wollen wir sicher nicht wiederholen.

david.dfrenovak@gea.de