Zwischen Regierungsarbeit und dem eigenen Anspruch reiben sich die Grünen aktuell auf. Der Parteitag in Karlsruhe wäre daher eigentlich der Ort, an dem die Probleme offen angesprochen werden müssten. Stattdessen drückt sich die Sonnenblümchen-Partei vor einer ernsten Debatte, kommentiert Karin Kiefhaber.

Wir haben uns alle lieb: Omid Nouripour (links), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, mit Ricarda Lang (Mitte), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Parteitag in Karlsruhe. Foto: Kay Nietfeld/dpa Wir haben uns alle lieb: Omid Nouripour (links), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, mit Ricarda Lang (Mitte), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Parteitag in Karlsruhe. Foto: Kay Nietfeld/dpa

