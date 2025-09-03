Die Regierung Merz muss liefern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es sind beunruhigende Nachrichten: Laut einer aktuellen Umfrage glaubt nur noch knapp ein Viertel der deutschen Bürger, dass der Staat seinen Aufgaben gewachsen ist. Der Rest hält ihn für überfordert, für nicht in der Lage, die wichtigen Probleme unserer Zeit zu lösen. Blickt man in den Osten der Republik, sieht die Sache sogar noch düsterer aus: Nur noch 17 Prozent der Ostdeutschen vertrauen dem Staat. Im Westen sind es 24 Prozent.

Dieser Vertrauensverlust in großen Teilen der Bevölkerung ist gefährlich. Er gefährdet unsere Demokratie und er gefährdet Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Denn diese, auch das hat die Umfrage ergeben, werden immer öfter angegangen, im schlimmsten Fall sogar angegriffen. Spätestens bei den nächsten Wahlen werden einige ihren Frust noch an anderer Stelle zum Ausdruck bringen. Sie werden ihr Kreuzchen bei der AfD machen. Die demokratiefeindlichen Populisten gewinnen damit weiter an Zulauf. Hier kann es einen nur frösteln.

Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen. Bei Rente, Gesundheit, Migration, Bildung und Digitalisierung sind zukunftsfähige Lösungen gefragt. Die neue Bundesregierung muss liefern, keine Frage. Vieles passiert in einer Demokratie zu langsam, in den Regierungskoalitionen herrschte zuletzt viel zu viel Streit und Uneinigkeit. Doch längst nicht alles läuft schlecht in unserem Land, auch das muss mal gesagt werden. Und trotzdem: Die Regierung Merz muss zeigen, dass es mit den dringend nötigen Reformen vorangeht. Schnell, ohne Dinge zu beschönigen. Und vor allem ohne Augenwischerei. Sollte dies nicht gelingen, könnten die Konsequenzen verheerend sein.

katharina.link@gea.de