Die Privilegien für Beamte sind ungerecht

Holznagel forderte, die Zahl neuer Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche zu beschränken – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Alle wissen um die Pensions-Zeitbombe, die in den öffentlichen Haushalten tickt. Gerade erst hat das Bundesinnenministerium in seinem Versorgungsbericht alarmierende Zahlen veröffentlicht: Belaufen sich die Ausgaben für die Pensionen von Beamten, Richtern und Soldaten in diesem Jahr noch auf voraussichtlich 7,8 Milliarden Euro, könnten es 2060 mehr als 25 Milliarden Euro sein. Und es werden fleißig noch mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst verbeamtet. Wird es nicht Zeit, die Notbremse zu ziehen?

Vieles spricht für die Forderung des Bundes der Steuerzahler, die Zahl der Verbeamtungen drastisch zu reduzieren und die Privilegien des Beamtenstandes kritisch zu hinterfragen. Klar, jetzt sind die Besitzstandswahrer wieder auf der Zinne und rechnen einem vor, warum es gute Gründe für die Unterschiede zwischen Pensionen und Rente gebe, dass man beide sowieso nicht miteinander vergleichen könne, und dass die Beamten gar nicht so viel besser dastünden als Beschäftigte in der gewerblichen Wirtschaft. Die Verbeamtung ist attraktiv und sorgt dafür, dass personelle Lücken, unter denen der öffentliche Dienst schon jetzt leidet, nicht noch größer werden.

Dennoch wird die Politik das heiße Eisen früher oder später anfassen und sich zum Beispiel zur Einbeziehung neuer Beamter in die gesetzliche Rente durchringen müssen. Nicht, weil dadurch alle Probleme gelöst würden, sondern weil die Ungleichbehandlung das Gerechtigkeitsempfinden eines Großteils der Bevölkerung empfindlich stört.

politik@gea.de