Die Pisa-Studie zeigt: Deutschlands Schüler sind so schlecht wie nie. Das liegt zwar auch an Corona und Zuwanderung, meint Politik-Redakteurin Miriam Steinrücken. Vor allem aber am maroden Bildungssystem.

Generation ahnungslos: Deutsche Schüler schneiden laut Pisa-Studie bei Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften so schlecht ab wie noch nie. Foto: Jens Büttner Generation ahnungslos: Deutsche Schüler schneiden laut Pisa-Studie bei Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften so schlecht ab wie noch nie. Foto: Jens Büttner

