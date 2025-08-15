Die Plastiksauerei geht weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unser Alltag ist ohne Kunststoff kaum mehr vorstellbar. Allerdings unterscheiden sich moderne Hochleistungsmaterialien deutlich von Billigplastik. Während ersteres gut recycled werden kann und wenig Gefahren birgt, zersetzt sich letzteres in Mikropartikel, verschmutzt den Planeten bis in die entferntesten Winkel und vergiftet Mensch und Tier. Und noch einen Unterschied gibt es: Für Billigprodukte, wie Flaschen, Strohhalme oder andere Wegwerfartikel gibt es fast immer Alternativen.

Heruntergespielt werden darf das Ergebnis der Debatte in Genf nicht. Einmal mehr haben sich die Profitinteressen weniger, meist autokratischer Staaten gegen die berechtigten Ansprüche der Weltbevölkerung auf Gesundheit und Lebensraumerhalt durchgesetzt. Ein weiteres Beispiel für den Irrweg, dass genügend finanziellen Mittel ausreichen, um sich aus dem Ökosystem Erde herauszukaufen. Zumindest kann sich der Betrachter freuen, dass es nicht schon wieder eine lauwarme Abschlusserklärung gab, wie bei Menschenrechten oder beim Thema CO₂.

Positiv ist ferner, dass die überwiegende Mehrheit der Länder bereit ist, harte Veränderungen mitzugehen - besonders die, in denen Produkte aus Billigplastik am häufigsten verbreitet sind. Denn längst beeinflussen die Mengen an Müll nicht nur Gesundheit und Natur. Die Wirtschaft leidet, wenn der Tourismus ausbleibt oder Wasserkraftwerke beschädigt werden und die Stromversorgung unsicher wird. Vielleicht sorgt die gescheiterte Debatte jetzt dafür, dass die Willigen zu Hause eigenständig nochmal deutlich an den Reglern drehen. Denn in Sachen Vermeidung, Mehrweg oder Einfuhrregelungen ist überall noch viel Luft nach oben. Am Ende gibt es noch den Verzicht. Denn was nicht gekauft wird, wird nicht produziert.

