Was genau ist im Juli in Südsyrien passiert?

Qutiba Azzam: Mitte Juli griffen die Streitkräfte des Verteidigungsministeriums und loyale Truppen die westlichen Dörfer der Stadt as-Suwaida an – unter dem Vorwand, Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Dort leben mehrheitlich Drusen. Es kam zu heftigen Gefechten, bei denen die provisorischen Regierungskräfte schwere Waffen, Panzer, Artillerie und Drohnen einsetzten und schließlich die Kontrolle über die westlichen Dörfer der Provinz übernahmen.

Am nächsten Morgen versuchten Bürger der Provinz as-Suwaida, mit der Regierung in Damaskus Kontakt aufzunehmen, um die Kampfhandlungen zu stoppen und eine weitere Eskalation zu verhindern. Doch die Behörden in Damaskus lehnten alle Verhandlungen ab. Zeitgleich verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken Videos von standrechtlichen Hinrichtungen, die an wehrlosen Zivilisten verübt wurden – Menschen, die der Darstellung der Regierung geglaubt hatten, sie sei zum Schutz der Bevölkerung gekommen.

Wie reagierte die Bevölkerung darauf?

Azzam: Der heftige Angriff auf die Stadt führte zur Flucht von über 190.000 Menschen, deren Häuser geplündert und niedergebrannt wurden. Die Behörden in Damaskus verhängten eine strikte Belagerung der Stadt, verhinderten die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten und schnitten Strom, Internet und Telefonverbindungen in der gesamten Stadt ab.

Nach Bekanntwerden der Massaker und Exekutionen starteten die Kräfte des »Volkswiderstands« eine gezielte Operation zur Rückeroberung der Stadt. Unterstützung erhielten sie durch die israelische Luftwaffe, die syrische Panzer bombardierte – mit der Begründung, dass Damaskus mit dem Einsatz schwerer Waffen im Süden Syriens gegen geltende Vereinbarungen verstoßen habe.

Was genau haben Sie von den Kämpfen mitbekommen?

Azzam: Durch meine Arbeit als Journalist und Fotograf habe ich Hunderte Aufnahmen vom Ausmaß der Zerstörung in der Stadt gemacht – ebenso von den Opfern, deren Leichname nach kaltblütigen Exekutionen durch die provisorischen Regierungskräfte in Damaskus die Straßen säumten. Es gibt keine Worte, um meine Gefühle zu beschreiben, als ich die Bilder der Leichen dokumentierte, die Straßen, Hausdächer und religiöse Stätten übersäten. Sie waren ohne jede Gnade exekutiert worden – ein klarer Beweis für die Lüge der De-facto-Behörden über ihre angebliche Absicht, Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten. Eine Stadt, die in ihrer Geschichte noch nie solche Massaker und Verbrechen erlebt hatte.

Sind Ihre Freunde oder Verwandten gestorben?

Azzam: Viele meiner Freunde und Verwandten kamen ums Leben – darunter auch einige, die beim Roten Halbmond tätig waren. Die Truppen des Verteidigungsministeriums machten keinen Unterschied zwischen Jung und Alt. Sie töteten wahllos jeden, der ihnen begegnete – ohne jegliche Rechtfertigung. Weder Säuglinge noch ältere Menschen, weder Frauen noch Kinder wurden verschont. Während der Berichterstattung wurde mein Kollege, der Fotograf Sari al-Schufi, durch mehrere Schüsse tödlich verletzt. Er war einer meiner engsten Freunde und arbeitete im Team unseres lokalen Netzwerks Suwayda 24.

Im Internet kursieren furchtbare Videos von Hinrichtungen. Was haben Sie davon mitbekommen?

Azzam: Selbst die Häuser, die von ihren Bewohnern verlassen worden waren, blieben nicht von Plünderung und Brandstiftung verschont. Mehr als zehntausend vollständig niedergebrannte Wohnhäuser wurden dokumentiert – ein deutlicher Hinweis auf die Absicht der Angreifer, eine umfassende Vernichtung durchzuführen, von der nicht einmal Bäume oder Infrastruktur wie Brunnen und Strommasten verschont blieben.

Israel kam zur Hilfe. Ist jetzt Frieden in Sicht?

Azzam: Die humanitäre Lage ist äußerst kritisch, da die in die Stadt gelangenden Hilfslieferungen nur etwa zehn Prozent des tatsächlichen Bedarfs abdecken. Unter internationalem Druck wurde eine Waffenruhe in der Stadt vereinbart, doch die De-facto-Behörden und ihre loyalen Truppen hielten sich nicht daran. Täglich werden Verstöße gegen die vereinbarte Feuerpause dokumentiert. (GEA)