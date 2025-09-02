Deutschlands Außenminister besucht Indien: Partnerschaft auf Augenhöhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Außenminister Wadephul stattet Indien einen zweitägigen Besuch ab. Auf dem Programm stehen eine Tour durch das indische High-Tech-Zentrum Bengaluru sowie Gespräche mit deutschen Unternehmen und indischen Politikern. Damit setzt der CDU-Politiker ein wichtiges Zeichen in Zeiten zunehmender geopolitischer Rivalität: Er bietet Deutschland als strategischen Partner an und offeriert damit eine Alternative zu China und Russland.

Indien ist für Deutschland in vielerlei Hinsicht attraktiv: Das global bevölkerungsreichste, relativ junge Land ist die größte Volkswirtschaft in Süd­asien mit starkem Fokus auf Digitalisierung. Der deutschen Wirtschaft bietet das Chancen: sowohl als Absatzmarkt als auch als Fachkräfte-Pool. Zudem sichert Indien die politische Stabilität im Indo-Pazifik und schafft ein Gegengewicht zu Chinas Dominanz. Deutschland sucht den Schulterschluss zu Indien auch, um die eigene Abhängigkeit vom Reich der Mitte zu verringern.

Damit das gelingt, muss Deutschland koloniale Schieflagen überwinden und Indien auf Augenhöhe begegnen. Dazu gehört Indiens Anerkennung als regionale Macht, die ihre Souveränität behauptet. Die zwar strategische Partnerschaften eingeht, aber sich nicht dauerhaft bindet an einen der beiden wieder erstarkenden Blöcke: weder an China und Russland noch an USA und Europa. Und die für den globalen Süden eine gleichberechtigte Position in der globalen Ordnung fordert. Konkret heißt das: Wenn Außenminister Wadephul mit Indien ins Geschäft kommen will, dann muss er Gegenleistungen anbieten - etwa Investitionen in digitale Infrastruktur, grüne Energie oder nachhaltige Mobilität. Und er muss Respekt zeigen: Selbst wenn Indien sich unter Premierminister Modi zunehmend von einer Demokratie zu einer Autokratie entwickelt. (GEA)