Deutsch-italienische Partnerschaft: Neuer Schwung für Europa

REUTLINGEN. Seine Freunde kann man nicht immer wählen. Manchmal muss man auch Zweckbündnisse eingehen. So sucht Deutschland neuerdings den Schulterschluss mit Italien. Beide Länder wollen die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit vertiefen. Moralisch mag das fragwürdig sein, strategisch ist es klug.

Meloni steht im Ruf, Italien zu einem autoritären Staat umzubauen. Verstoß gegen Menschenrechte, Unterdrückung von Minderheiten, Schwächung des Parlaments, Eingriff in die mediale Berichterstattung: Die Liste der Vorwürfe gegen die Ministerpräsidentin und ihre postfaschistische Partei »Brüder Italiens« ist lang.

Doch das ist Innenpolitik und betrifft Deutschland - so hart das klingt - nicht direkt. In der Außen- und Europapolitik dagegen hat Meloni sich - wider Erwarten - als verlässliche Partnerin erwiesen. Stärkung der europäischen Verteidigung, Abbau von Bürokratie, Begrenzung der illegalen Migration: In vielen Punkten stimmen Kanzler Merz und Meloni überein. Wenn die beiden sich zum neuen Power-Paar zusammenschließen, dann profitiert ganz Europa. Denn der Kontinent braucht frische Initiativen, um sich aus politischem Stillstand, wirtschaftlicher Stagnation und militärischer Schwäche zu befreien. Das ist überlebenswichtig in Zeiten, wo Deutschlands bisheriger Lieblingspartner Frankreich schwächelt, Russland die europäische Sicherheit bedroht und Amerika als vertrauenswürdige Schutzmacht ausfällt. Die Welt sortiert sich gerade neu: Allianzen werden nicht mehr entlang der Trennlinie Demokratie/Autokratie geschlossen. Jetzt zählen Macht, Geld und gemeinsame Interessen. Deutschland wäre dumm, wenn es diese Änderung der Spielregeln ignorieren würde. (GEA)

