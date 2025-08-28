Der politische Abschied Habecks ist eine gute Entscheidung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Robert Habeck verlässt den Bundestag. Der studierte Philosoph und Schriftsteller, sowie gescheiterte Kanzlerkandidat sieht sich eher auf den Professorenstühlen in San Francisco und Kopenhagen als auf der harten Oppositionsbank der politischen Bedeutungslosigkeit. Zum Abschied teilte Habeck nochmal ordentlich aus. Gegen Julia Klöckner, die als Bundestagspräsidentin mehr polarisiere als zusammenführe und gegen Markus Söder, der sich gerne auf Instagram als Fleischesser profiliere, statt politische Inhalte anzugehen.

Mit Habeck geht ein großes politisches Talent, das seiner Partei fehlen wird, damit diese in der Opposition medial stattfindet. Er war aber auch ein Mann, der zwar den Blick für die großen Visionen -Stichwort Energiewende- hatte, aber am Klein-klein der Realpolitik -Stichwort Heizungsgesetz- scheiterte. Die Politik jetzt zu verlassen, ist eine gute Entscheidung von Habeck, denn ehemalige Minister machen sich als oppositionelle Besserwisser nicht so gut.

Mit seiner Kritik an Klöckner und Söder hat Habeck allerdings recht. Es gibt in der Politik einerseits Ämter wie Generalsekretär oder Oppositionsführer, die sich zum Polarisieren eignen und andererseits solche wie Bundespräsident, Parlamentspräsident und Außenminister, die Diplomatie und Überparteilichkeit erfordern. Julia Klöckner kann sich im Amt der Bundestagspräsidentin Provokationen wie den Vergleich eines rechtspopulistischen Portals, das den politischen Hauptgegner der Union, die AfD, hofiert, mit der linken taz nicht verkneifen - das passt nicht zusammen. Und wer glaubt, dass die Wähler einem Politiker lieber auf Instagram beim Döneressen zusehen, als beim Erarbeiten politischer Lösungen, der stuft das Wahlvolk doch als reichlich naiv ein. (GEA)