Der Nationale Sicherheitsrat steht endlich für Planung statt Prinzip Hoffnung

Deutschland bekommt einen Nationalen Sicherheitsrat. Lange hat es gedauert und auch heute sind noch nicht alle davon überzeugt, dass er nötig ist. Tatsächlich hängt das Funktionieren davon ab, was daraus gemacht wird. Es kommt darauf an, welche Kompetenzen und Möglichkeiten dieses Gremium erhält, damit es sich entsprechend entwickeln kann. Der oberste Rat soll in Krisenlagen tagen und alle entscheidenden Ministerien, Behörden und Experten zusammenführen.

Der Sicherheitsrat wird direkt in der Schaltzentrale im Kanzleramt angesiedelt. Er wird vorausschauend planen und Szenarien für mögliche Krisen und Konflikte erarbeiten. Dazu soll Expertise auch von außerhalb der Regierung eingeholt werden. Es geht nicht um Parteipolitik und ministerielle Befindlichkeiten, sondern um nüchterne Analyse und Vorbereitung. Dabei müssen zivile und militärische, innen- wie außenpolitische Aspekte, Cybergefährdungen und Auswirkungen der Klimaveränderungen mit ihren Konsequenzen beachtet werden.

Bis zuletzt hat die Bundesregierung immer nur reagiert. Sie ist von Ereignissen und Konflikten überrascht worden und hat dabei nicht selten eine peinliche Figur abgegeben. So war es oft nicht möglich, mit eigenen Flugzeugen deutsche Staatsbürger schnell zu evakuieren. Der rasante Vormarsch der Taliban in Afghanistan überraschte ebenso wie das Chaos am Flughafen von Kabul. Der Ukrainekrieg und seine Auswirkungen beispielsweise auf die Energiesicherheit hat Berlin vor ungeahnte Probleme gestellt, weil niemand auf die Möglichkeit eines solchen Falls vorbereitet war und Pläne entwickelt hatte. Auch bei der Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran und den US-Angriffen auf die Atomanlagen konnte Berlin nur hoffen, dass der Konflikt nicht außer Kontrolle gerät. Die Hoffnung, es wird schon irgendwie gut gehen, ist zu wenig.

Das muss sich mit dem Sicherheitsrat ändern. Andere Nationen mit einem solchen Gremium zeigen sich oft deutlich schneller und besser vorbereitet. (GEA)

