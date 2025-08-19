Der fragwürdige Nutzen von IGeL-Leistungen

Auf Nummer sicher gehen oder den Geldbeutel schonen? Vor dieser Frage stehen viele gesetzlich Versicherte beim Arzt. Denn manche Untersuchungen erscheinen sinnvoll, müssen aber selbst bezahlt werden. FOTO: KLOSE/DPA

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Sie sind ein Milliardengeschäft und Experten zufolge oft fragwürdig oder unnütz: Jedes Jahr geben gesetzlich Versicherte für sogenannte individuelle Ge-sundheitsleistungen (IGeL) mindestens 2,4 Milliarden Euro aus. Es handelt sich etwa um kosmetische Behandlungen oder um Früherkennungsuntersuchungen, die nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen stehen und aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Die Orthopädie gehört mit einem Volumen von 397 Millionen Euro zu den drei umsatzstärksten Fachgebieten. Das wissenschaftliche Team des IGeL-Monitors nahm diese Selbstzahlerleistungen unter die Lupe und stellt seine Erkenntnisse am Dienstag in Berlin vor. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) warnte vorab bereits vor einem allzu sorglosen IGeL-Umgang.

Schaden überwiegt Nutzen

»Bei den IGeL-Leistungen handelt es sich aus unserer Sicht viel zu oft um lukrative Geschäftemacherei mit der Angst«, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier unserer Redaktion. Es sei erwiesen, »dass viele dieser Gesundheitsleistungen keinen nachweisbaren Nutzen haben. Vielmehr noch: Sie können sogar schaden.« Nach Beobachtungen des Verbandes führen Selbstzahlerleistungen zu falsch-positiven Ergebnissen und ziehen unnötige weitere Untersuchungen oder Eingriffe nach sich.

Der IGeL-Monitor, er wird vom Medizinischen Dienst Bund betrieben, stützt diese Kritik. Demnach werden »in den ärztlichen Praxen in großem Umfang Leistungen verkauft, deren möglicher Schaden den Nutzen deutlich überwiegt«. Der sogenannte IGeL-Report für 2024 listet zuvorderst den Ultraschall der Eierstöcke und der Gebärmutter zur Krebsfrüherkennung auf. Patientinnen geben für beide Leistungen, die mit »negativ« und »tendenziell negativ« bewertet werden, pro Jahr 143 Millionen Euro aus. Den Experten zufolge kommt es zu vielen zunächst auffälligen Befunden, die sich bei weiteren Untersuchungen als falsch herausstellen (falsch-positiv). Die Patientin ist also nicht krank, wird aber zu weiteren Untersuchungen und Eingriffen veranlasst, die ihm oder ihr schaden können.

Auch die Verbraucherzentrale mahnt zur Vorsicht. »IGeL-Leistungen sind medizinisch nicht dringend oder notwendig«, heißt es dort. Vielfach handele es sich um neuartige und damit häufig unzureichend geprüfte Diagnose- und Behandlungsmethoden, deren Risiken und mögliche Folgeschäden noch gar nicht oder nicht umfassend geprüft seien.

Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD), weist darauf hin, dass Ärztin oder Arzt ausführlich über den Nutzen, die Nebenwirkungen und die voraussichtlichen Kosten informieren sollen. Es gebe jedoch immer wieder Berichte von Patientinnen und Patienten, die sich nicht ausreichend informiert fühlten.

Nicht medizinisch notwendig

Der SoVD kommt zu einem ähnlichen Befund. Zwei Drittel der Betroffenen seien fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die angebotene Leistung medizinisch notwendig gewesen sei. »Hier muss die Politik endlich handeln, wir fordern dabei eine bessere Aufklärung und eine realistische sowie kritische Bewertung der angebotenen Leistungen«, sagte Engelmeier. Wichtig sei, dass ohne jeden Druck über die Angebote informiert werde.

Das Bundesgesundheitsministerium mahnt ebenfalls zur Vorsicht, erklärt gleichzeitig aber auch: »Obwohl der Nutzen vieler IGeL-Angebote nicht eindeutig belegt ist oder sie sogar problematisch sein können, sind die individuellen Gesundheitsleistungen keineswegs generell nutz- oder wirkungslos.« Bestimmte ärztliche Atteste zum Beispiel, sportmedizinische Untersuchungen, Reiseimpfungen oder auch Paar- oder Familientherapien können demnach durchaus sinnvoll sein. (GEA)