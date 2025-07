Bitte aktivieren Sie Javascript

POTSDAM. Jörg Schüttauf ist einer der wenigen Schauspieler, die gleichzeitig einen »Tatort«-Kommissar und einen »Tatort«-Bösewicht spielten. In der ZDF-Komödie »Ein ganz großes Ding« spielt er eine Nebenrolle als Firmenpatriarch. Wie es dazu kam, erzählt er im GEA-Interview.GEA: Sie waren ja der erste Schauspieler, der den Frankfurter »Tatort«-Kommissar Fritz Dellwo spielte und in einer anderen Rolle als Bösewicht im Münchner »Tatort« den Udo Wachtveitl mit der Giftspritze kidnappte …

Schüttauf: Ich wollte und der Regisseur wollte mich. Aber am ersten Tag hieß es; »Arbeit sofort einstellen. Was macht ihr da mit Dellwo? Der kann doch nicht seinen Kollegen aus München umbringen.« Dann war es als an uns, Möglichkeiten aufzuzeigen, dass ich nicht wie Dellwo aussehe: Also Haare schwarz gemacht und dicke Brille auf. Schon war ich ein anderer. Aber verstanden hab ich dieses Problem bis heute nicht. Ich bin Schauspieler und nicht »Tatort«-Kommissar. Wenn das also Berufsverbot heißt, dann viel Spaß. Aber nun lacht man drüber und es ist ja auch alles schon sehr lange her.

»Die Guten gucken traurig oder stellen viele Fragen«

Spielen Sie lieber die Guten oder lieber die Bösen?

Schüttauf: Beides, Hauptsache spielen. Die Bösen machen mehr Spaß. Da ist den Autoren auch mehr zu eingefallen. Die Guten gucken traurig oder stellen viele Fragen. Der Böse darf einfach mehr.

Sie haben ja auch bereits vor der Wende in der DDR-Krimireihe »Der Staatsanwalt hat das Wort« gespielt …

Schüttauf: Nicht nur da, auch war ich in einem Polizeiruf, übrigens der letzte des DDR-Fernsehens, schon mal ziemlich … wie soll ich sagen … unsympathisch. Beim Staatsanwalt, war immer vorher der DDR-Chefanwalt zu sehen, der den Leuten sagte, dass sie das bitte niemals nachmachen sollten. Der Zeigefinger, der erhobene, war immer da. Der fehlt aber beim Film »Ein ganz großes Ding« Gott sei Dank komplett.

Es ist erstaunlich wie viele bekannte Schauspieler es gibt, die aus der ehemaligen DDR kommen. Außer Ihnen beispielsweise Leute wie Jan Josef Liefers, Ulrich Mühe …

Schüttauf: Es ist erstaunlich, dass es Leute aus dem Westen immer noch erstaunlich finden, dass Leute aus dem Osten etwas können. Aber im Ernst, wir hatten drei sehr gute Schauspielschulen, da wo ich herkomme. Und die haben auch nicht jeden und jede genommen. Und wenn du dort deinen Abschluss gemacht hast, da hast du schon mal was gelernt, was nicht jeder mal eben so drauf hat. Es gibt Ausnahmen und dafür Hut ab, aber ich möchte die Zeit der guten Ausbildung nicht missen: Es macht aber auch was mit einem, wenn du jeden Abend auf der Bühne gestanden hast und im Ensemble immer wieder neue Aufgaben als Schauspieler bekommst. Da lernst du natürlich auch ne Menge, was beim Film und vor der Kamera nur hilfreich sein kann.

Wenn Sie so vom Theater schwärmen – spielen Sie immer noch Theater?

Schüttauf: In meiner Heimatstadt Chemnitz, diesjährig die Europäische Kulturhauptstadt, habe ich gerade als Gast den Richter Adam gespielt. Am Schauspielhaus zwei Jahre lang. Das hat Spaß gemacht und einmal den Text im Kopf geht dieser »Zerbrochene Krug« nun für mich in einer Neuinszenierung weiter und damit geht es dann auf Tournee. Vielleicht sogar zu Ihnen nach Süddeutschland. (GEA)