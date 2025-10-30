Debatte um Trumps dritte Amtszeit: Provokation eines Grenzgängers

Bitte aktivieren Sie Javascript

US-Präsident Donald Trump versteht es wie kaum ein anderer, mit gezielten Tabubrüchen und bewusster Provokation permanente Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der alte weiße Mann im Weißen Haus inszeniert seine Gesetztestreue, um zugleich darüber zu schwadronieren, welch »attraktive Idee« es doch wäre, weitermachen zu dürfen. So hält er die Debatte über eine dritte Amtszeit am Köcheln, von der er weiß, dass die Verfassung sie nicht zulässt.

Zugleich inspiriert er die eigene Bewegung und motiviert sie, ihm die Treue zu halten und sich mit ihm, dem Märtyrer in einer unfairen Ordnung, zu solidarisieren. Nach dem Motto: Ich wäre ja gerne weiter für euch da, um Amerika groß zu machen, aber ich darf ja nicht. Es gibt im aktuellen politischen Klima schlicht keine Chance auf eine Verfassungsänderung, die Trump eine dritte Amtszeit erlauben würde. Das US-System ist in dieser Frage robust, es gibt keinen Raum für Interpretationen. Absolut nicht. Oder etwa doch?

Es ist genau dieser letzte Zweifel, den Trump säen will. Das ist seine Methode: Sie zielt auf Irritation, Verunsicherung und Grenzverschiebung. Er kratzt permanent an der Unverrückbarkeit demokratischer Prinzipien, um Spielräume für tatsächliche Tabubrüche zu schaffen. Damit befeuert er den gefährlichen Trend, die Grundregeln der Demokratie fortlaufend zur Disposition zu stellen. Um so die Grenzen Stück für Stück zu verschieben. Auch wenn die dritte Amtszeit juristisch ausgeschlossen ist: Zur Polarisierung und Mobilmachung bleibt sie eine wirkungsvolle Drohkulisse des politischen Grenzgängers.

