Debatte um Arbeitszeit: Gesellschaft muss gemeinsam an Stellschrauben drehen

REUTLINGEN. Die Deutschen arbeiten zu wenig. Glaubt man den Kassandrarufen aus Politik und Wirtschaft, steht es schlecht um die Bundesrepublik: Der Wohlstand ist in Gefahr, ebenso das Sozialsystem, der Wirtschaftsstandort sowieso. An Lösungsvorschlägen mangelt es nicht: mehr Vollzeit statt Teilzeit, Arbeitstage verlängern, Feiertage streichen, Renteneintrittsalter erhöhen. Und es stimmt: Deutschland fehlt Arbeitskraft. Der Mangel an Mitarbeitern wird nicht ausgeglichen durch künstliche Intelligenz, Robotik und andere Zukunftstechnologien, hier haben die USA und Asien die Nase vorn.

Jedem Einzelnen mehr Arbeitsleistung aufzuzwingen, erzeugt jedoch zu Recht Widerstand. Gesetz- und Arbeitgeber sollten stattdessen gemeinsam Anreize schaffen, um die Menschen für Mehr-Arbeit zu motivieren. Mehr Netto vom Brutto sowie bessere Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen hebt vorhandenes Potenzial bei einheimischen Teilzeitkräften. Einfachere Zuwanderung für qualifizierte Ausländer schließt spezifische Lücken beim Fachkräfte-Angebot.

Mehr Arbeitskraft allein löst die strukturellen Problem der Wirtschaft aber nicht. Um diese zukunftssicher aufzustellen, braucht es höhere Effizienz, weniger Bürokratie und mehr Automatisierung. Dadurch wird der Stellenbedarf auf Dauer reduziert. Das bedeutet, dass mit der wirtschaftlichen Transformation der Umbau der Sozialsysteme wie Rente und Gesundheitswesen einhergehen muss. Vielleicht übernimmt in einigen Jahren auch die künstliche Intelligenz viele Aufgaben und behebt den Mangel an Arbeitskraft. Allerdings stellt sich die Frage: Wie verdienen die Menschen dann ihr Geld? (GEA)