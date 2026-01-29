Das Trump-Problem der AfD

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Eigentlich wollte die AfD die deutsche Trump-Partei sein. Vor einem Jahr im Januar 2025 bot Elon Musk, damals noch Trump-Vertrauter, Parteichefin Alice Weidel eine Bühne und sagte im Gespräch mit ihr: »Nur die AfD kann Deutschland retten.« Markus Frohnmaier, außenpolitischer Sprecher der AfD und derzeit – ohne für den Landtag zu kandidieren – im Nebenberuf Ministerpräsidentenkandidat in Baden-Württemberg, suchte im Dezember bei einer Reise in die USA die Nähe zu den MAGA-Republikanern und nahm auf einer Gala des New York Young Republican Club einen Preis entgegen.

Dem GEA teilte Frohnmaier auf Anfrage mit: »Was wir jetzt von den USA lernen müssen: das eigene Land zuerst.« Deutschland müsse endlich nationale Interessen konsequent in den Mittelpunkt stellen, statt sich in moralischen Belehrungen zu verlieren. Trumps Vorgehen rund um Grönland und Venezuela führe – so Frohnmaier weiter – verstärkt vor Augen: »Wer außenpolitisch ernst genommen werden will, muss wirtschaftlich, finanziell und militärisch stark sein. Wir wollen Deutschland wieder stark ma-chen.«

Doch die jüngste Zuspitzung von Trumps Außenpolitik mit der Intervention in Venezuela und dem Trumpschen Anspruch auf Grönland bringt die Trump-Freunde wie Frohnmaier in der AfD nun auch in innerparteiliche Erklärungsnot. Insbesondere aus dem traditionell amerikakritischen ostdeutschen Putin-freundlichen Flügel der AfD – der sich derzeit in Sachsen-Anhalt ebenfalls im Landtagswahlkampf befindet – kommt Kritik an Trump.

Zu Trumps Grönland-Ansprüchen sagte Weidels Co-Parteichef Tino Chrupalla: »Diese imperiale Politik muss kritisch betrachtet werden.« Gleichzeitig kritisierte Chrupalla aber auch die Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Grönland: »Die Entsendung von deutschen Soldaten in Nato-Bündnisgebiet schwächt das westliche Militärbündnis und stellt es infrage«, sagte Chrupalla.

Dazu meinte AfD-Vizeparteichef Peter Boehringer: »Grönland ist keine deutsche Angelegenheit, sondern eine Frage rein zwischen Dänemark und den USA.« Auch Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion meinte: »Das ist eine Frage der Grönländer, die das zu entscheiden haben.«

Maximilian Krah, immerhin Spitzenkandidat der AfD bei der letzten Europawahl fragte »Was hat uns Grönland bisher eingebracht?« Die AfD solle, so Krah, »tunlichst einen Zoff mit Trump vermeiden, schließlich schützt er uns vor einem Verbotsverfahren.«

An Krahs Aussage gab es Kritik von Jean-Pascal Hohm, dem Chef der neuen AfD-Jugend Generation Deutschland: »Wer meint, man müsse aus Angst vor einem Zollkrieg oder aufgrund von Sympathie für andere Entscheidungen der Trump-Regierung Grönland den US-Amerikanern überlassen, ist kein deutscher und europäischer Patriot«, so Hohm. Markus Frohnmaier lehnte europäische Gegenmaßnahmen auf die von Trump verhängten Zölle gegen Deutschland und an-dere Dänemark-Un-terstützer ab: Eine Es-kalation durch pauschale Vergeltungsmaßnahmen sei mit Blick auf die gegenwärtige wirtschaft-liche Verfassung Deutschlands »real nicht leistbar«. Dem wi-dersprach Leif-Erik Holm, AfD-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern: »Wir müssen dagegenhalten – bei gleichzeitiger Ge-sprächsbereitschaft.« Die Europäer sollten zumindest ins Schaufenster stellen, »dass wir notfalls bereit wären, mit Gegenmaßnahmen zu reagieren«.

Nach der vorläufigen Kehrtwende Trumps frohlockte Markus Frohnmaier: »Wir begrüßen die nun verhandelte Lösung, die zentrale Interessen Deutschlands und der anderen beteiligten Seiten abdeckt.« Jetzt gelte: »Kein weiteres Porzellan zerschlagen.«

Bereits die Entführung des venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro durch Trump brachte die Trump-Fans in der Partei in Erklärungsnot. Während Maximilian Krah im Angriff der USA auf Venezuela einen »Wandel der Weltordnung, den wir immer beschrieben, gefordert und erhofft haben«, sieht, schreibt Torben Braga, ein Vertrauter von Björn Höcke, der Angriff sei »entschieden ab-zulehnen«, die Souveränität von Staaten »nicht verhandelbar«.

Frohnmaier berief sich – ähnlich wie Krah – auf den Nazi-Juristen und Staatsphilosophen Carl Schmitt und dessen »Großraumordnung«: »Die Welt ordnet sich schmittianisch neu: USA sichern Südamerika, Russland beansprucht die Ukraine und ringt in Zentralasien mit USA & China, China Ostasien – Taiwan als Sollbruchstelle«, schrieb Frohnmaier auf X. Und weiter: Das Völkerrecht sei ein Narrativ, kein Recht. Dabei heißt es im Wahlprogramm der Partei von 2025 ausdrücklich: »Die AfD be-kennt sich zu den Grundsätzen des Völkerrechts.« Deutliche Kritik an der Entführung Maduros kam wiederum von Chrupalla: »Es darf nicht sein, dass ein Staatsoberhaupt entführt wird, auch wenn es uns nicht gefällt. Solche Wildwest-Methoden lehne ich ab«, sagte er.

Der Politikberater Johannes Hillje erkennt ein Muster in der Außenpolitik der AfD, von Russland über Venezuela bis hin zu Grönland: "Die AfD ist nicht außenpolitikfähig, weil es ihr an Führung und Orientierung fehlt." Sie denke Außenpolitik vor allem taktisch und opportunistisch, je nachdem, was ihr im nationalen Diskurs nütze. Da in diesem Jahr Landtagswahlen in Ost- und Westdeutschland anstünden, müsse die AfD zwei ganz unterschiedliche Interessen der Wähler bedienen, so Hillje. "Darauf reagiert die Partei mit der taktischen Vielstimmigkeit, die wir in der Grönland-Debatte beobachten.

Marcel Lewandowsky, Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, beschreibt für die AfD dabei mehrere Konfliktfelder: Die Partei müsse zugleich ihre Trump-Nähe, innerparteiliche USA-Skepsis insbesondere in den ostdeutschen Landesverbänden und die geringe Akzeptanz des US-Präsidenten bei deutschen Wählern berücksichtigen. Die widersprüchlichen Signale seien daher vor allem wahlkampftaktisch motiviert, »um vor den kommenden Landtagswahlen das Risiko möglichst gering zu halten«, sagte Lewandowsky dem Handelsblatt.

Auch der Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lembcke sieht die AfD in einem Dilemma. Bisher habe sich die Partei als »patriotische Interessenvertretung« und gleichzeitig als »Teil einer internationalen antiliberalen Bewegung im Einklang mit Trump« präsentieren können, sagte Lembcke dem Handelsblatt. Jetzt zwänge die Lage die Partei zu einer klareren Positionierung, und damit träten innerparteiliche Konflikt-linien offen zutage.

»Das ist kurzfristig auch taktisch, aber im Kern ein echter strategischer Widerspruch«, sagte Lembcke. (GEA)