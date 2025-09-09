Catcalling ist kein Kavaliersdelikt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will verbale sexuelle Belästigung, sogenanntes Catcalling, unter Strafe stellen. Als Grund nennt sie, dass Frauen und Mädchen viel zu oft von sexueller Belästigung betroffen seien. Schon in der Vergangenheit hat es immer wieder Versuche aus der Politik und verschiedener Organisationen gegeben, eine Änderung des Strafrechts in Bezug auf Catcalling anzustoßen. Bisher erfolglos.

Oft sind es Männer oder Gruppen von Jungs, die Frauen oder Mädchen auf offener Straße vulgäre Sprüche hinterherrufen, ihnen hinterherpfeifen, anzügliche »kss, kss«-Geräusche machen, mit denen man sonst Tiere anlockt. Wohl deshalb wird hier von Catcalling gesprochen. Catcalling hört sich harmlos an, in der Realität ist es das aber ganz und gar nicht. Wer schon einmal mit einem Spruch, wie »ey, geile Titten, ich würde dich gerne ...« konfrontiert wurde, weiß, wie erniedrigend und auch einschüchternd solch eine Situation sein kann.

Dass sexuelle Belästigung mit Worten bislang strafrechtlich nicht geahndet werden kann, ist tatsächlich nur schwer erträglich. Keine Frau, kein junges Mädchen, sollte solch einer Situation ausgeliefert sein, ohne dass dies juristische Konsequenzen haben kann. Bislang zählen bei sexueller Belästigung nur körperliche Übergriffe als Straftatbestand. So weit darf es erst gar nicht kommen, die rote Linie muss deshalb auch juristisch schon beim Catcalling gezogen werden. Dass Frauen weder nachts auf der Straße noch sonst wo Freiwild sind, verstehen manche hoffentlich spätestens dann, wenn sie, wie etwa in Belgien oder Frankreich, mit Bußgeldern bis zu 1.000 Euro belangt werden. Oder, wie etwa in Portugal, mit einer Gefängnisstrafe rechnen müssen.

