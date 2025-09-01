Bundeswehr in der Ukraine: Keine schlafenden Hunde wecken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erzählt in einem Interview von »präzisen Plänen« über eine europäisch geführte Truppe in der Ukraine. Das verwundert insofern, als dass der EU gar keine eigenen Truppen unterstehen und es völlig unklar ist, ob Russland eine solche Friedenstruppe als Teil eines Waffenstillstandsabkommens akzeptieren würde. In der deutschen Politik sorgt die Ex-Verteidigungsministerin damit für Kopfschütteln.

Denn über die Frage, ob Deutschland bei einer solchen Friedenstruppe dabei wäre, ist sich noch nicht einmal die Union einig CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter findet Deutschland müsse dabei sein, CSU-Außenpolitiker Stephan Mayer widerspricht. Kanzler Friedrich Merz müsste ein Machtwort sprechen, doch möglichst ohne die SPD aufs Neue zu verärgern. Lieber will er keine schlafenden Hunde wecken. Deshalb wird zunächst einmal abgewiegelt, dass noch längst nicht der Zeitpunkt sei, über deutsche Soldaten in der Ukraine zu reden.

Die Entscheidung deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken, wäre nicht sonderlich populär. In einer Umfrage waren zuletzt 51 Prozent der Deutschen gegen Bundeswehrsoldaten in der Ukraine, nur 36 Prozent der Befragten waren dafür. Als die Ukraine 1994 im Budapest-Memorandum ihre Atomwaffen aufgab, sollten drei Garantiemächte für die Sicherheit des Landes garantieren: USA, Großbritannien und Russland. Die USA sicherten damals der Ukraine zu, entsprechend zu reagieren, wenn Russland die Vereinbarung brechen sollte. Was daraus wurde ist bekannt. Dass Deutschland als Garantiemacht der Ukraine bei Putin mehr Autorität hätte als die USA ist reines Wunschdenken.