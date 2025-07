Besonders roter Teppich für Macron bei seinem Staatsbesuch in London

Bitte aktivieren Sie Javascript

LONDON. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron begann am Dienstag einen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien, und der rote Teppich, den ihm die Briten ausrollten, war diesmal ganz besonders rot: Kutschprozession mit dem Königspaar Charles und Camilla, militärischer Salut vor dem Schloss Windsor, Staatsbankett im dortigen St.-Georgs-Saal und dazu die seltene Ehre für Macron, vor beiden Kammern des Parlaments im Palast von Westminster eine Rede halten zu dürfen. Das Königreich bietet das Höchstmaß an Soft Power auf, um den Staatspräsidenten für sich einzunehmen, immerhin will man die »Entente Cordiale«, das 121 Jahre alte »herzliche Einvernehmen« zwischen beiden Nationen verjüngen und erneuern. Auf der politischen Tagesordnung steht eine verstärkte militärische Zusammenarbeit der beiden Atommächte Europas sowie die Kooperation bei der Bekämpfung der irregulären Immigration über den Ärmelkanal.

Einst Entente gegen Deutschland

Am 8. April 1904 wurde mit der Entente Cordiale in London ein Pakt unterzeichnet, der vordergründig damalige Konflikte der rivalisierende Kolonialmächte ausräumte – Ägypten wurde der britischen und Marokko der französischen Machtsphäre zugeschlagen. Doch die eigentliche Bedeutung der Entente lag darin, dass sie den Grundstein legte für eine militärische Allianz, die gegen die Großmachtpolitik des kaiserlichen Deutschlands gerichtet war. Ihre Bewährung fand sie im ersten, ihren Höhepunkt im zweiten Weltkrieg, als Frankreich und England Schulter an Schulter gegen die deutsche Bedrohung standen. General de Gaulle erklärte gegenüber dem britischen Premierminister Winston Churchill 1941: »Britannien und Frankreich sind durch das gleiche Schicksal oder das gleiche Ideal auf Leben und Tod zusammen verbunden.« Als de Gaulle gar eine Vereinigung der beiden Staaten vorschlug, fand das Churchill immerhin kurzfristig erwägenswert.

Heute ist die Entente natürlich nicht mehr gegen Deutschland gerichtet, sondern versteht sich im Gegenteil als komplementärer Teil jener Dreiecksbeziehung Deutschlands, die zu den Aachener Verträgen mit Frankreich und dem Trinity House Agreement mit Großbritannien geführt haben: Sie untermauern die Zusammenarbeit der drei wichtigsten Nationen in Europa. Weil Großbritannien nach dem Brexit nicht mehr in die EU eingebunden ist, soll die Neubelebung der Entente dem von Premierminister Keir Starmer ausgerufenen »Reset«, dem Neustart in den Beziehungen zur EU dienen. Ein weiteres komplementäres Element zum Reset wie zur Entente wird mit der für den 17. Juli erwarteten Unterzeichnung eines deutsch-britischen Freundschaftspakts erwartet. Immerhin macht ein gegenüber der atlantischen Bindung immer skeptischer werdender Präsident Trump und ein revanchistischer, die Ostflanke Europas bedrohender Präsident Putin ein Zusammenrücken umso dringender.

Politisch konkret wird es beim Staatsbesuch am Mittwoch bei bilateralen Gesprächen zwischen Macron und Starmer sowie am Donnerstag beim 37. anglo-französischen Gipfeltreffen in der Downing Street. Vor allem zwei Themen stehen im Mittelpunkt. Die verteidigungspolitische Zusammenarbeit soll vertieft werden. Großbritannien und Frankreich, beide als Atomnationen auch ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, sind die zwei stärksten und wichtigsten Militärmächte Europas und arbeiten in Manövern, Austauschprogrammen und geheimdienstlichen Operationen eng zusammen. Sie sind auch die treibenden Kräfte bei der »Koalition der Willigen«, dem Zusammenschluss vor allem europäischer Nationen zur Unterstützung der Ukraine. Am Donnerstag will man mit deren Regierungschefs über dringend benötigte Waffenlieferungen sprechen. Das weitere Hauptthema ist Immigration, insbesondere das Problem der Bootsflüchtlinge. Allein in diesem Jahr kamen bis knapp 21.000 irreguläre Immigranten über den Ärmelkanal, das sind um die Hälfte mehr als im Vorjahreszeitraum. Großbritannien braucht dringend die Kooperation Frankreichs, was jetzt mit der neuen Innenminsterin Yvette Cooper möglich wurde, nachdem Paris mit der Vorgängerregierung nicht zusammenarbeiten wollte. Verhandelt wird ein Abkommen, das in London salopp als »einer rein, einer raus« bezeichnet wird und Großbritannien erlauben soll, Flüchtlinge nach Frankreich zurückschicken zu können. Im Gegenzug nähme man dann aus Frankreich Asylbewerber im Rahmen einer Familienzusammenführung auf. Freilich haben dagegen fünf EU-Staaten – Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern – bei der EU-Kommission Protest eingelegt, weil sie befürchten, dass Frankreich diese Flüchtlinge an sie weiterreichen könnte. Die Verhandlungen sind kompliziert, noch ist kein Durchbruch erreicht und damit auch nicht garantiert, dass ein geplanter Pilotversuch auf dem Gipfel angekündigt werden kann. (GEA)