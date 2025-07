Bankrotterklärung im Kultusministerium

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. G8, G9, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule - ein Hin und Her, ein Vor und Zurück. So lässt sich die Bildungspolitik in Baden-Württemberg in den vergangenen drei Jahrzehnten wohl am besten beschreiben. Der jetzt bekannt gewordene Skandal, um 1.440 fehlende Lehrer, ist wohl nur die chaotische Spitze eines Systems, an dem polit-ideologisch immer wieder herumgedoktert wurde, ohne dass Lehrkräfte oder Schüler je wirklich profitiert hätten. Das Gute am aktuellen Skandal, keine der Parteien kann sich herausreden, da alle irgendwann beteiligt waren.

Für ein Land, das sich seiner Organisation und Bürokratie rühmt, sind die Zustände im bundesweiten Bildungswesen alleine eine Katastrophe. Überbordender Föderalismus sorgt beispielsweise dafür, dass gleichwertige Abschlüsse - teilweise zu Recht - nicht gleichwertig behandelt werden. Dass so eine Panne aber gerade dem Bundesland passiert, das sich soviel auf seine Abschlüsse einbildet, macht Baden-Württemberg nun bundesweit zu Lachnummer.

Natürlich darf Theresa Schopper und ihrem Team jetzt nicht den schwarzen Peter zugeschoben werden - immerhin hat das aktuelle Ministeriumsteam den Fehler aufgedeckt. Allerdings muss man sich schon fragen, mit welchen lapidaren Aussagen sie versucht, das Chaos kleinzureden. Dass kein Steuergeld verschwendet wurde oder die sofortige Nachbesetzung zu einer Verbesserung der Unterrichtsversorgung führt, wird Betroffenen, wie Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehren sowie Eltern, die Zornesader schwellen lassen. Sorgten doch die nichtbesetzten Stellen jahrzehntelang dafür, dass zahllose Unterrichtsstunden ausgefallen sind oder durch immense Mehrbelastung anderer real existierende Lehrkräfte aufgefangen werden mussten.

Die Nachbesetzung dieser Stellen sorgt zudem, wie von Schopper propagiert, nicht für eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung. Sie bringt diese lediglich auf den definierten Mindeststandard. Und, dass die »Panne schnellstmöglich aufgeklärt wird«, versteht sich wohl von selbst. Wenn 120 Millionen Euro, selbst bei einem wohlhabenden Bundesland wie Baden-Württemberg, im Landeshaushalt nicht auffallen, sollte das Finanzministerium vielleicht noch die eine oder andere Besoldungssoftware überprüfen. Vielleicht finden sich noch ein paar offene Stellen oder Geld, das gut in die Zukunft investiert wäre, wenn es abgerufen würde. Mancher mag sich zudem fragen, wieso ein Update eines Programms erst nach 20 Jahren so einen Fehler zu Tage fördert.

Wenn dann noch in Betracht gezogen wird, dass das Ministerium ständig von einer Überversorgung an Lehrern ausgeht, obwohl sämtliche Schulen seit Jahren einen Mangel beklagen, fällt einem nichts mehr ein. Teilweise wurden Lehramtsstudenten geraten, das Studium abzubrechen, weil keine Stellen vorhanden seien. Angestellte Lehrer wurden und werden nicht dauerhaft in den Dienst übernommen. Diese müssen in jeden Sommerferien zum Amt zum Stempeln gehen. Stellen von Lehrern, die in Elternzeit sind und nicht unterrichten, werden dem Kontingent der Schule trotzdem angerechnet. Das Bildungssystem im Ländle ist so grotesk, dass jedem normal denkenden Menschen vor Wut und Unverständnis der Schädel zu platzen droht, wenn er sich intensiv damit beschäftigt.

Vielleicht ist der aktuelle Skandal aber ein heilsamer Knall und Landesregierung, und Landtag hinterfragen nicht die Funktionalität des Systems, sondern ziehen an einem Strang und handeln. Denn eine gute und sinnvolle Reform dauert und wird sich deutlich in die nächste Legislaturperiode hineinziehen.

