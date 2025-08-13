Bürgergeld-Studie: Weltfremde Rechnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das gewerkschaftsnahe Institut WSI rechnet aus, dass Arbeitnehmer im Mindestlohn am Monatsende immer deutlich mehr Geld in der Tasche haben als Bürgergeld-Empfänger. Das Institut tritt damit der Behauptung entgegen, dass sich arbeiten für einige Bürgergeld-Empfänger nicht mehr lohnt. Doch die Rechnung ist praxisfern und lässt einige Faktoren außer Acht.

Eine Alleinerziehende mit einer fünfjährigen Tochter, die in Vollzeit arbeitet, hat 749 Euro im Monat mehr als eine Bürgergeld-Empfängerin, rechnet das Institut vor. Dieses Fallbeispiel gibt es jedoch so in der Praxis kaum. Denn wenn eine Alleinerziehende Mutter für die Kinderbetreuung während ihrer Arbeitszeit nicht auf Großeltern oder andere Familienmitglieder zurückgreifen kann, dann hat sie dafür erhebliche Kosten - beispielsweise für eine Tagesmutter oder den Kindergarten - falls sie überhaupt einen passenden Platz findet. Hinzu kommen Kosten für den Weg zur Arbeit und Kantinenessen. Jemand, der genügend Zeit hat, um selbst zu kochen, und auch nicht aus dem Haus muss, hat diese Kosten nicht. Ebenfalls nicht eingerechnet ist, der legaler Zuverdienst, für den Bürgergeld-Empfänger genügend Zeit haben, ganz zu schweigen von Schwarzarbeit, die auch zur Lebensrealität dazugehört.

Die Milchmädchenrechnung des Instituts zeigt, dass Akademiker - und auch manche Politiker - häufig mit der Lebensrealität fremdeln, besonders der von Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen. Hier wäre etwas weniger Taschenrechner und etwas mehr Mitgefühl für die entsprechenden Milieus gefragt.

