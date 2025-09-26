ARD und ZDF zu links? Was der Chef des Journalistenverbandes dem GEA dazu sagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GEA: In Teilen der öffentlichen Wahrnehmung wird die Ausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eher links der Mitte verortet, entspricht das den Tatsachen?

Mika Beuster: Ich habe das Gefühl, dass es ein Kampfbegriff geworden ist, der vor allem von den Kritikern, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks benutzt wird. Die Faktenlage ist durchaus eine andere oder zumindest differenzierter, es gibt hier zum Beispiel die wunderbare Studie vom Medieninstitut der Uni Mainz, das genau diese Frage untersucht hat: Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgewogen und vielfältig oder gibt es da sozusagen eine Schlagseite? Und das Ergebnis ist im Wesentlichen, dass an diesem Vorurteil nicht allzu viel dran ist.

Es gibt einen leichten Meinungsüberhang für eher Progressiv-liberales, aber das ist nicht so signifikant. Das heißt aber nicht, dass wir nicht darüber reden müssen. Also man darf Bedenken jetzt nicht wegwischen und sagen, die Fakten tragen das nicht. Dieser Debatte muss man sich am besten mit viel Transparenz stellen.

Also würden Sie auch nicht sagen, dass es einen journalistischen Kulturkampf zwischen konservativen und progressiven Kräften im ÖRR gibt?

Beuster: Ich nehme zumindest an, dass es viele gibt, die sich diesen Kulturkampf wünschen oder ihn herbeireden wollen. Aber man muss ja auch wahrnehmen, dass dies eher den Schreiern am Spielfeldrand entspricht. Die reden seit Jahren über Medien und Journalismus und darüber, dass in der Berichterstattung gewisse Fragen nicht gestellt werden dürfen. Diese Debatte findet aber so häufig und so oft statt, dass eigentlich einmal auffallen sollte, dass an diesen angeblichen Vorwürfen so viel nicht dran sein kann, wenn wir ständig und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber debattieren. Ich nehme aber sehr wohl wahr und das tun viele andere auch, dass es Versuche gibt von den Extremen, die Debatte zu beeinflussen und Störgeräusche zu senden. Die Aufgabe von Journalismus ist es ja nicht, den Schreien am Rande zu viel Beachtung zu schenken, sondern über die wirklichen Probleme der Menschen und Herausforderungen für unsere Demokratie zu berichten.

Was das angeht, fehlen da möglicherweise gewisse Blickwinkel in der Berichterstattung oder Fragestellungen, die nicht stattfinden, weil sie nicht ins Weltbild von Redakteuren passen?

Beuster: Das ist etwas, auf das es in unserem Beruf ankommt. Handwerk, Handwerk, Handwerk. Dabei ist es erstmal wichtig, dass wir immer ehrlich die Wahrheit wiedergeben, dass wir verschiedene Perspektiven beleuchten. Die persönliche Einstellung von Journalistinnen und Journalisten spielte erst mal überhaupt keine Rolle. Wir nehmen aber auch wahr, dass es im Publikum Veränderungen gibt. Wenn zum Beispiel kommentiert wird, wird das oft nicht wahrgenommen als Kommentar. Die Tagesschau ist jetzt dazu übergegangen, Kommentare mit dem Überbegriff »Meinung« zu versehen, damit noch deutlicher wird, dass es eine andere journalistische Gattung ist.

Die Befürchtung, dass Blickwinkel fehlen, habe ich nicht. In der Studie, die ich zu Anfang genannt habe, ist das Resultat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch andere Medien, dass über alle Parteien vorwiegend negativ und wenig Konstruktives berichtet wird. Wichtig wäre für den Journalismus Lösungswege aufzuzeigen und so zu versuchen das Publikum zu gewinnen. Man muss auch dazusagen, dass Vertrauen in die Medien gar nicht so schlecht ist, wie es von manchen dahergeredet wird.

Im Rahmen des Falls um die Journalistin Julia Ruhs haben sich einige Journalisten gemeldet, die sich selbst konservativ genannt haben, und bemängelt, dass sie im ÖRR mit Hindernissen, Vorurteilen oder sogar mit Benachteiligungen kämpfen mussten. Ist es schwerer als Konservativer im ÖRR Karriere zu machen?

Beuster: Ich treffe viele Menschen, die dort arbeiten und spreche vor allem mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Ich erfahre, dass es die Jüngeren sind, die es sehr schwer haben, sich mit ihren Themen durchzusetzen. Wenn es um Themen geht, wie Klima und Umweltschutz, wenn es um Themen geht, wie Generationengerechtigkeit, wie Social Media. Sie haben das Gefühl, dass diese Themen im System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und gerade bei älteren Kolleginnen und Kollegen kaum Chancen haben, Beachtung zu finden. Ich erlebe weniger, dass es Menschen gibt, die sagen, dass sie aufgrund einer politischen Bewertung nicht weiterkommen.

Der Fall Ruhs hat extreme Aufmerksamkeit erreicht und es sogar bis in die Politik geschafft. Konservative Stimmen müssen genauso einen Platz haben. Und meiner Wahrnehmung nach ist das auch der Fall. Es gibt keinen Mangel an Vielfalt, aber ich glaube, dass es zumindest in Teilen der Bevölkerung diese Wahrnehmung gibt. In den Sendern selbst ist es insgesamt weniger ein Problem, und Frau Ruhs, das muss man ja auch ganz klar sagen, die macht ja ihre Moderationen beim Bayerischen Rundfunk weiter. Sie ist also weder Opfer noch verfolgt. Die Mobbing-Vorwürfe sind auf jeden Fall ernstzunehmen und müssen vom NDR aufgeklärt werden - maximal transparent.

Wie beurteilen Sie dahingehend den Vorgang, wenn sich 250 Kolleg*innen zusammenschließen und ziemlich Medien-öffentlich eine Schlammschlacht führen? Da müsste es doch kollegialere Lösungen geben.

Beuster: Wir Journalisten gehen von Natur aus keinem Streit aus dem Weg. Wir lieben es Debatten anzustoßen - egal ob wir aus dem eher konservativen oder aus dem progressiven Lager kommen. Im vorliegend Fall muss man jetzt genau schauen, was dahinter steckt. Eins ist klar. Für Mobbing ist im Journalismus überhaupt kein Platz. Das geht über ein bisschen Tratsch in der Kantine weit hinaus. Auch wenn man eine andere Meinung hat als Kollegen, das muss man sachlich aufarbeiten. Das gehört auch zur Vielfalt in der Redaktion. Andererseits muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Teilweise wird ja so getan, als ob jetzt hier, die Meinungsfreiheit in Gefahr wäre. Julia Ruhs ist weder gefeuert worden, noch moderiert sie diese Sendung im Exil. Wir müssen hier auch die Relation wahren. In den USA sehen wir tatsächlich, wie der Staat eingreift, indem er nach und nach kritische Stimmen mundtot macht. In Deutschland haben wir immer noch eine Vielfalt in der Rundfunk- und Presselandschaft, die ihresgleichen sucht.

Ein Stereotyp, der in manchen Teilen der Bevölkerung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so kursiert, wird als sogenannter Erziehungsjournalismus tituliert. Was sagen Sie als Vertreter aller Journalisten zu diesen Vorwürfen?

Beuster: Ich nehme den Vorwurf auf jeden Fall ernst. Ich höre das tatsächlich auch im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Und wir wären schlecht beraten, wenn wir einfach sagen würden, nein, die Leute verstehen gar nicht, was wir wollen. Ein bisschen mehr Demut vor dem Publikum tut uns manchmal gut und ich nehme auch wahr, dass in der Vergangenheit einige Kollegen, gar nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr mit erhobenem Zeigefinger von der Kanzel gepredigt haben, wie die Welt heute so aussieht. Ich glaube, dass moderner Journalismus mehr auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern stehen muss. Der belehrende Ton steht uns nicht gut. Aber unser Auftrag ist und bleibt natürlich, die Nachrichten zu zeigen, die Welt zu ordnen und zu erklären. (GEA)