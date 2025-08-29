Arbeitslose: Warnsignal, aber keine Katastrophe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es ist keine schöne Zahl, die Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles jüngst präsentieren musste. Wieder einmal hat die Arbeitslosigkeit die gefühlsmäßig schlimme Grenze von 3 Millionen überschritten. Einerseits bleibt sie ein deutliches Warnsignal, das die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung dringender Reformen mahnt. Andererseits haben sich die Quoten im Vergleich zum Vorjahr und den vorhergehenden Monaten sogar verbessert. Schaut man sich die Entwicklungen in anderen Ländern an, steckt der deutsche Arbeitsmarkt die Schwankungen im globalen Handel und die Einflüsse der weltweiten Krisen sogar noch gut weg.

Besonders wir im Süden stehen noch mehr als gut da. Baden-Württemberg mit 4,7 Prozent und Bayern mit 4,2 Prozent haben noch die besten Arbeitslosenquoten, und das, obwohl wir an bevölkerungstechnisch nach Nordrhein-Westfalen an der Spitze der Bundesländer rangieren. Von diesen Werten träumen nicht nur manche Regionen in Deutschland, es gibt Staaten in Europa, für die diese Zahlen der wirtschaftliche Himmel wären. Deshalb sollten die Entscheider, bei aller Dringlichkeit für Reformen, nicht zu sehr auf die Pessimisten hören, die gerne jetzt schon den Abgesang auf die deutsche Wirtschaft anstimmen.

Besonders die Vielzahl der Forderungen sich, im Hinblick auf Kündigungsschutz, Sozialstaat oder Mindestlohn, an ausländischen Modellen zu bedienen ist meist eine Milchmädchenrechnung. Oft wird nur ein einzelner Aspekt herausgepickt, der gerade gut in die eigene Argumentation passt. Richtig ist jedoch, dass Kommissionen Reformen jetzt nicht mehr verschleppen dürfen und das Zusammenspiel im Arbeitsmarkt zwischen Staat, Arbeitgebern und Arbeitnehmern wieder deutlich flexibler werden muss - jedoch ohne die soziale Marktwirtschaft gänzlich aufzuweichen.

