Annalena Baerbock in New York: Ein eigener American Dream

Annalena Baerbock ist die neue Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung. Ihre Rolle hat sie nach New York verschlagen. Eine Stadt, in der sie sich wohlzufühlen scheint.

NEW YORK. Es wirkt fast wie ein Ausschnitt aus einem Pop-Musikvideo. Nur dass diesmal nicht Miley Cyrus mit »einem Traum und einem Cardigan« durch die Straßen von Los Angeles tingelt, sondern Annalena Baerbock – durch Manhattan. Anlass ist ihr neuer Posten als Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung, für den die ehemalige deutsche Außenministerin nun mitsamt der Familie nach New York gezogen ist.

Mit einem szenischen Instagram-Video ließ sie ihre Follower an ihrer Ankunft teilhaben: Im modischen New-York-City-Look – schwarzer Blazer, enganliegende Jeans und schwarze Lack-High-Heels – winkt Baerbock ein gelbes Taxi herbei. Aus dem Radio erklingen die ersten Töne der New-York-Hymne »Empire State of Mind« von Alicia Keys und Jay-Z. Das Taxi rollt durch Manhattan. Auf der Rückbank öffnet Baerbock ihr Notizbuch mit dem Schriftzug »Better Together« und schreibt einige Zeilen hinein, bevor sie es neben eine Zeitung mit dem Titel »The United Times« legt. In Gedanken versunken, blickt sie aus dem Fenster. Das Taxi fährt am UN-Hauptquartier vorbei. Über dem Clip prangt die Frage: »Are you ready?« – »Seid ihr bereit?«

Das Video erreichte in kurzer Zeit über zwei Millionen Aufrufe und knapp 70.000 Likes. Die Reaktionen fielen gemischt aus: Viele User wünschten Baerbock unter dem Beitrag nur das Beste, darunter die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, oder beschrieben das Video mit »Gänsehaut« im positiven Sinn. Gleichzeitig gab es viel Kritik: Kommentare wie »maximal unangenehm«, »Das muss KI sein, so dämlich kann ja keiner sein« oder »Ich habe Helga Schmid den Job geklaut, damit ich auf Social Media mit meinen hochhackigen Schuhen angeben kann. Seufz« zeigen, dass das Video polarisiert.

Doch hinter der szenischen Inszenierung steckt mehr als nur ein viraler Instagram-Moment: Zum 9. September übernahm Baerbock offiziell die Leitung der UN-Generalversammlung. In dieser Rolle leitet sie die Sitzungen aller 193 Mitgliedsstaaten, setzt die Agenda für das kommende Jahr und vermittelt zwischen unterschiedlichen Ländergruppen. Sie repräsentiert die Generalversammlung nach außen – gegenüber dem UN-Sicherheitsrat, internationalen Organisationen und der Öffentlichkeit – und hat gleichzeitig symbolische Bedeutung als eine der sichtbarsten Persönlichkeiten in der internationalen Diplomatie.

Baerbock setzt künftig Prioritäten

Ihr Amt ist formal auf ein Jahr begrenzt, doch seine Wirkung reicht weit: Die Präsidentin kann Debatten prägen, Prioritäten setzen und Allianzen schmieden. Themen wie feministische Außenpolitik, Klimaschutz und Menschenrechte, die Baerbock selbst stark vertritt, können so auf die globale Bühne gehoben werden. Mit anderen Worten: Die Frau im schwarzen Blazer, die mit blitzenden Augen durch Manhattan fährt, ist zugleich Moderatorin der Weltgemeinschaft.

In einem zweiten Video, veröffentlicht drei Tage später, zeigt Baerbock erneut ihren Alltag in Manhattan. Dieses Mal begleitet die Kamera sie zu ihrem »Go-To-Bagel-Spot«, wo sie sich einen Bagel und einen Kaffee holt. Dabei wendet sie sich direkt an ihre Follower: »Auf diesem Kanal geht es weiter. Auch in meiner neuen Rolle nehme ich euch mit, hinter die Kulissen zu schauen von Außenpolitik und Diplomatie.« Gleichzeitig kündigt sie an, dass künftig viele Inhalte auch auf Englisch veröffentlicht werden – und ergänzt augenzwinkernd: »Aber keine Sorge, der deutsche Akzent, der bleibt.«

Baerbock nutzt die sozialen Medien, um private Einblicke mit dem Blick auf ihre offizielle Funktion zu vermischen. Am Ende bleibt die übergeordnete Frage, die beide Videos wie ein roter Faden ziehen – und die auch aus Miley Cyrus’ Songtext mitschwingt: »Willkommen im Land von Ruhm und Übermaß (Whoa) / Werde ich hier hineinpassen?«. (GEA)