Annäherung von Drache, Tiger und Bär

REUTLINGEN. Dem Westen sollte angst und bang werden, wenn er dieser Tage in den Fernen Osten schaut. Denn was sich dort als noch wacklige Wirtschaftsallianz anbahnt, könnte sich schnell zu einer neuen geopolitischen Ordnung entwickeln. Zu groß sind mittlerweile die Synergieeffekte bei der Weiterentwicklung, zu klein die Handelsanreize mit westlichen Partnern, zu ähnlich die politischen Strukturen und zu verlockend die Anreize für die autoritären Machthaber.

Oft schon wurde prognostiziert, dass ein großes Dreierbündnis zwischen Russland, China und Indien nicht zustanden kommen kann oder falls doch nicht lange Bestand hätte. Doch seit dem letzten großen Krieg, wahrscheinlich noch nie, waren die Rahmenbedingungen dafür nie so günstig, wie jetzt. Noch nie, war der Westen so zerstritten. Noch nie standen die Länder in Europa innenpolitisch auf so wackligen Beinen. Und noch nie verlor der westliche Kapitalismus global so an Einfluss. Noch nie war der große Bruder hinterm großen Teich so unberechenbar.

Russland drängt militärisch immer weiter gen Westen. China tut dies wirtschaftlich und auch Indien baut seinen Einflussbereich immer weiter aus. Im Fahrwasser der großen Drei aus dem Osten tummeln sich jetzt schon viele, die freiheitlich demokratischen Grundordnungen von jeher skeptisch gegenüberstanden. Zudem ist das Sendungsbewusstsein für die eigene Weltanschauung, welches vielen Bündnissen im Weg stand, ist in der modernen Welt verloren gegangen.

