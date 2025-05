Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Um 19.45 Uhr geht an diesem Freitag in der FDP eine Ära zu Ende. Christian Lindner, der die Partei länger geführt hat als ihr Idol Hans-Dietrich Genscher, gratuliert seinem Nachfolger nach über elf Jahren an der Spitze der Liberalen mit einer herzlichen Umarmung. Das Schicksal der leidgeprüften Liberalen liegt nun in den Händen des 48-jährigen Niedersachsen Christian Dürr, der mit 82 Prozent der Stimmen ein solides bis gutes Ergebnis eingefahren hat.

Ein Vertrauensvorschuss aber ist es so oder so: Wie Lindner die Partei nach der historischen Niederlage von 2013 wieder aufgerichtet hat, muss auch Dürr jetzt Pionierarbeit leisten. Sollte die FDP im nächsten Jahr in ihrem Stammland Baden-Württemberg aus dem Landtag fliegen, so raunen es einige Liberale am Rande des Berliner Parteitags, könnte das der letzte Sargnagel für den organisierten Liberalismus in Deutschland sein.

»Mir fällt dieser Abschied nicht leicht«, sagt Lindner in seiner letzten Rede als Parteichef. Am liebsten, fügt er dann noch hinzu, würde er jetzt schon die nächsten 100 Veranstaltungen planen und die Große Koalition stellen. So jedenfalls schlage sein Herz. Der Verstand aber sage ihm: »Alles hat seine Zeit.« Eine halbe Stunde zieht er noch einmal Bilanz, dankt politischen Weggefährten, die zu Freunden wurden, beschwört wortreich die liberale Idee und zitiert eine wenig wohlwollende Schlagzeile über seine Partei: »Schlapp, schlapper. FDP.« Diese Zeile aber, klärt Lindner die mehr als 600 Delegierten dann auf, stand nicht nach der verlorenen Bundestagswahl im Februar über einem kritischen Text, sondern bereits nach der Wahl 2013, als die FDP schon einmal aus dem Bundestag geflogen war. Soll heißen: Nur Mut, auch eine erschöpfte Partei kann wieder auf die Beine kommen.

Zwei Bundestagswahlen zweistellig gewonnen, in 20 Landtage eingezogen: Eher beiläufig streift Lindner die Höhepunkte seiner Amtszeit. In der Ampelkoalition jedoch habe die Partei dann an Zustimmung und an Glaubwürdigkeit verloren. »Wir kannten das Risiko«, blickt der 46-Jährige noch einmal zurück, »aber wir sind es eingegangen.« Seinen Nachfolger, dem ein kooperativeres Verständnis von Führungsarbeit nachgesagt wird und der zuletzt Vorsitzender der liberalen Bundestagsfraktion war, legt er der Partei ans Herz: »Lasst ihn nicht allein in der politischen Manege.«

Dürr will die Partei breiter aufstellen und sieht seine erste Personalentscheidung dafür als stilbildend an: Neue Generalsekretärin wird die 40-jährige Tech-Unternehmerin Nicole Büttner, die Mitgründerin und Chefin des Berliner KI-Start-ups Merantix. »Wir öffnen uns auch für Menschen, die direkt aus der Wirtschaft kommen«, sagt Dürr.

Die Debatten zwischen eher progressiven Liberalen und klassischen Wirtschaftsliberalen, die auch den Auftakt des Parteitags prägen, sieht er trotz mancher Kritik an Kurs und Erscheinungsbild der FDP positiv. »Diese Spannung ist unsere Stärke«, betont er. »Mit der Aufspaltung des politischen Liberalismus in zwei Lager ist nichts gewonnen.«

Ja, die Partei habe an Vertrauen verloren, räumt Dürr ein. Aber die Menschen wollten, dass sich etwas ändere in Deutschland. Die FDP solle sich daher ein neues Grundsatzprogramm geben – und zwar eines, das nicht im Ungefähren und Theoretischen bleibt. Geplanter Arbeitstitel: Freiheit konkret. (dpa)