Abgesagte Wahl der Verfassungsrichter: Unwürdige Darbietung

An der Personalie Frauke Brosius-Gersdorf entzündet sich im Parlament ein handfester Koalitionsstreit.

REUTLINGEN. Im Streit über die Berufung von Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht wird die Wahl aller drei zu wählender Verfassungsrichter vertagt. Der gute Vorsatz, öffentlichen Streit - anders als die ungeliebte Ampel-Regierung - zu vermeiden, bekommt erneut Risse. Grundsätzlich ist politischer Dissens im Parlament keine Schande, sondern Ausdruck einer pluralistischen Demokratie. Der gestrige Konflikt wäre jedoch vermeidbar gewesen. Eine unwürdige Darbietung zum Schaden des angesehenen höchsten deutschen Gerichts.

Kandidaten im Vorfeld auf Plagiate überprüfen

Dass eine Richterin am Bundesverfassungsgericht über alle Zweifel an ihrer Integrität erhaben sein muss, steht außer Frage. Daher wäre es sicherlich angemessen, Veröffentlichungen von Kandidaten im Vorfeld auf Plagiate zu überprüfen. Diese Überprüfung muss allerdings rechtzeitig und abschließend erfolgen. Ein Plagiatsjäger, der sich am Vorabend der Wahl mit einer vorläufigen Einschätzung aus der Deckung wagt, handelt zumindest grob fahrlässig, wenn nicht gar böswillig. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Vorwürfe nur vorgeschoben sind.

Nötige Zweidrittel-Mehrheit erfordert Kompromissfähigkeit

Mit ihren Ansichten zum Abtreibungsrecht und zur Impfpflicht eckt Brosius-Gersdorf bei Vertretern der Unionsparteien verständlicherweise an. Diese Ansichten sind aber seit Langem bekannt. Wenn die Union deswegen Brosius-Gersdorf für den Richterposten als nicht geeignet ansieht, hatte sie lange genug Zeit, dies in den Verhandlungen mit der SPD zum Ausdruck zu bringen. Doch eine einmal getroffene Einigung öffentlich wieder infrage zu stellen, erinnert an den schlechten Stil der Ampel. Die Wahl von Verfassungsrichtern erfordert aufgrund der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit Kompromissfähigkeit. Demokratie ist nun mal kein Wunschkonzert.

