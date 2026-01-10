Rekordpreis: Superman-Heft für 15 Millionen Dollar verkauft

Das jetzt verkaufte Comic sei ein seltenes Exemplar und dazu in einem sehr guten Zustand, teilte Vincent Zurzolo, Präsident von Metropolis Collectibles/ComicConnect, mit.

Ein Superman-Comic-Heft von 1938, das damals 10 Cent kostete, hat einen Millionen-Rekord aufgestellt. Das Heft wurde für 15 Millionen Dollar (knapp 13 Millionen Euro) von einem Sammler gekauft, der anonym bleiben wollte, wie das New Yorker Unternehmen Metropolis Collectibles/ComicConnect mitteilte.

Damit sei der vorherige Rekordpreis für ein Comic-Heft weit übertroffen worden, hieß es weiter. Im vorigen November war ein Heft der Superman-Reihe aus dem Jahr 1939 für 9,1 Millionen Dollar in New York versteigert worden.

Das jetzt verkaufte Comic sei ein seltenes Exemplar und dazu in einem sehr guten Zustand, teilte Vincent Zurzolo, Präsident von Metropolis Collectibles/ComicConnect, mit. Es zeigt auf dem Cover Superman in Spandexhosen mit einem roten Cape, der ein grünes Auto in die Luft hebt.

Prominenter Vorbesitzer

Nach Angaben von Zurzolo gehörte das Heft einst dem Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage. Demnach hatte der Oscar-Preisträger (»Leaving Las Vegas«) das Comic 1996 für 150.000 Dollar gekauft. Es sei im Jahr 2000 aus seinem Haus gestohlen worden und erst elf Jahre danach in einem Lagerhaus in Kalifornien wieder aufgetaucht. Cage habe das Heft dann wenige Monate später für 2,2 Millionen Dollar verkauft. Der letzte Besitzer blieb anonym.

Superman debütierte 1938 in einer Anthologie-Reihe von Action Comics. Der Held vom Planeten Krypton wurde schnell so populär, dass er 1939 seine eigene Serie bekam.