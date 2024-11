Real-Trainer nach Niederlage: »Müssen uns Sorgen machen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die nächste Champions-League-Niederlage hat die Sorgen bei Real Madrid vergrößert. »Wir müssen uns Sorgen machen, wir zeigen nicht die beste Version unserer selbst«, sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 1:3 bei der AC Mailand, der zweiten deutlichen Niederlage in Serie nach dem 0:4 gegen den FC Barcelona in der spanischen Liga. »Wir sind als Team nicht so kompakt und das müssen wir ändern. Uns fehlt die Ordnung und in der Folge kassieren wir zu viele Gegentore«, kritisierte Ancelotti.

In vier Champions-League-Spielen kommt Real nun auf zwei Siege und zwei Niederlagen und hat bereits sieben Gegentore kassiert - nur 9 der 36 Mannschaften mussten noch mehr Gegentreffer hinnehmen. »Es ist normal, dass man sich in einer solchen Situation Sorgen macht. Wir müssen einige lange Nächte aushalten, aber wir müssen hart arbeiten, um Dinge zu verbessern und die Festigkeit finden, die wir so lange hatten und nun nicht haben.«

Der Titelverteidiger steht plötzlich in der unteren Hälfte der Tabelle

In der Tabelle steht der Titelverteidiger nur auf Rang 17 und kann nach den Spielen heute noch weiter abrutschen. Die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale der besten acht Mannschaften ist in Gefahr - und selbst das Minimalziel von Platz 24 und die Fortsetzung des Wettbewerbs in der K.o.-Runde ist plötzlich nicht mehr so ganz sicher.

Modric will nicht von Krise sprechen

»Wir müssen zusammenstehen und verbessern, was wir schlecht machen«, forderte Routinier Luka Modric. »Es ist keine Krise, das ist kein Wort, über das ich gerne spreche. Ich bin hier seit zwölf Jahren und das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Situation erlebe«, betonte der Kroate. »Die Qualität ist nicht hoch genug, wir müssen als Team mehr zusammenarbeiten, dann wird es einfacher für uns. Ich bin mir sicher, dass wir wieder nach oben kommen.«

Dass Kylian Mbappé und Vinícius Jr. im Angriff noch keinen Draht zueinander gefunden haben, wollte Ancelotti unterdessen nicht als Grund für die Schwächephase gelten lassen. »Das Problem hat nichts mit Vinícius und Mbappé zu tun oder damit, ob sie sich verstehen«, sagte Ancelotti. »Es ist für unsere Gegner zu einfach, in unserem Strafraum zu gefährlichen Situationen zu kommen.«