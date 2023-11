Peter Maffay bekommt »Bambi« als »Legende«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 74 Jahre alte Peter Maffay wird bei der diesjährigen »Bambi«-Verleihung für sein Lebenswerk geehrt. Der Musiker bekommt die Auszeichnung in der Kategorie »Legende«, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Dienstag in München bekannt gab.

»Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert Peter Maffay sein Publikum und nimmt es mit auf seine persönliche Lebensreise. Mit seiner Musik und seiner Schaffenskraft verbindet er Generationen seit 55 Jahren«, heißt es in der Begründung. »Kein deutscher Künstler war jemals erfolgreicher in den deutschen Charts. Peter Maffay ist ein Massenphänomen. Er ist eine Legende.«

Nach Angaben von Hubert Burda Media hat Maffay in seiner jahrzehntelangen Karriere 50 Millionen Tonträger verkauft. Mit Hilfe seiner Tabaluga-Stiftung engagiert er sich außerdem für die Belange von Kindern und Jugendlichen.

Maffay erstaut - und erfreut

Der 74-Jährige zeigte sich Interview mit »bunte.de« erstaunt über den Preis: »Diese Auszeichnung überrascht mich im gleichen Maße wie sie mich freut. Sollte die Arbeit, die wir gemeinsam machen, zu der Entscheidung geführt haben, uns so auszuzeichnen, danke ich dafür. Sie gilt allen, die fünf Jahrzehnte in meinem Team mitgewirkt haben.«

Der »Bambi« kommt nach jahrelanger Pause zurück und wird am 16. November in München verliehen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatte es keine Verleihung gegeben, zum 75. Jubiläum des Medienpreises hat der Medienkonzern Hubert Burda Media sich aber entschlossen, den Preis wieder zu vergeben.

Dieses Jahr wird der »Bambi« in voraussichtlich zwölf Kategorien verteilt. Zur Gala in den Bavaria Filmstudios werden etwa 800 geladene Gäste aus vielen gesellschaftlichen Bereichen erwartet. Sat.1 überträgt die Veranstaltung am 16. November ab 20.15 Uhr live.

Der »Bambi« ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Auszeichnung gibt es seit 1948.