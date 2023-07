»Klassik am Odeonsplatz«: Musikgenuss unter freiem Himmel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem fulminanten Musikabend ist am Sonntag in der Münchner Innenstadt das zweitägige Open-Air-Spektakel »Klassik am Odeonsplatz« zu Ende gegangen. Höhepunkt des zweiten Konzertabends unter freiem Himmel war der Auftritt des Starpianisten Lang Lang, der hingebungsvoll, virtuos und sympathisch ein Klavierkonzert von Edvard Grieg präsentierte. Die Zuschauer feierten seine Darbietung samt Zugabe mit stürmischem Applaus.

Ebenso in die Herzen der Zuschauer dirigierte sich der Kolumbianer Andrés Orozco-Estrada. Er leitete die Münchner Philharmoniker, die Wagners »Tannhäuser-Ouvertüre« und Stücke von Richard Strauss und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky spielten, mit derart viel Charme, Ausstrahlung und unbändiger Energie, dass die rund 8000 Zuschauer das Ensemble erst nach zwei rauschenden Zugaben - der »Carmen-Ouvertüre« und dem »Radetzky-Marsch« - den lauen Sommerabend beschließen ließen.

Am Abend zuvor gehörte die Freiluftbühne an einem der schönsten Plätze in München Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Vor der prächtigen Kulisse der offenen Feldherrnhalle, in der das Ensemble Platz genommen hatte, führte Stardirigent Christian Thielemann vor begeistertem Publikum hingebungs- und kraftvoll durch den Abend, der im Zeichen Verdis stand.

Das beliebte zweitägige Open-Air-Event »Klassik am Odeonsplatz« fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Bei dem Musikereignis, das seit Jahren stets ausverkauft ist, tritt jeweils an einem Abend eines der beiden großen Münchner Orchester - meist mit berühmten Gästen - auf.