Größtes Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt nun offen

Die Arbeit »Zwei in ein ander Gewobene« des Konzeptkünstlers Olaf Holzapfel steht auf einer Höhe in Amtsberg. (Aufnahme mit Drohne)

14 Meter ragt die Skulptur »Zwei in ein ander Gewobene« von Olaf Holzapfel gen Himmel. Auf einer Anhöhe in der Nähe von Chemnitz eingebettet in die hügelige Landschaft des Erzgebirges ist sie Teil eines neuen Freiluftmuseums für zeitgenössische Kunst - dem »Purple Path«. Das größte Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas präsentiert fortan nationale und internationale Kunst.

Vertreten sind neben Holzapfel Künstler wie Sean Scully, Tony Cragg, Rebecca Horn, Leiko Ikemura und Richard Long.

Ein lila Band verbindet Kunst und Landschaft

»Der Purple Path ist ein Storyteller, ein Geschichtenerzähler«, sagt Kurator Alexander Ochs. Getreu dem Kulturhauptstadtmotto »C the Unseen« (»Sieh das Ungesehene«) verweisen die Arbeiten auf die Geschichte der gesamten Region, insbesondere den Bergbau.

»Alles kommt vom Berg her« sei das Narrativ des »Purple Path«, betont Ochs. Dazu greifen die Skulpturen Materialien auf, die einst dem Fels abgetrotzt wurden, aber auch Holz und Licht, die für den Bergbau und die Bergleute immens wichtig waren.

Kurator Alexander Ochs und Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) bei der Eröffnung der Ausstellung »Verstrickungen« im Kunstbahnhof Flöha. Foto: Hendrik Schmidt/DPA Kurator Alexander Ochs und Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) bei der Eröffnung der Ausstellung »Verstrickungen« im Kunstbahnhof Flöha. Foto: Hendrik Schmidt/DPA

So auch Holzapfels Skulptur auf der Dittersdorfer Höhe. Sie verweist auf die historische Landvermessung im damaligen Königreich Sachsen, in deren Folge vielerorts sogenannte Triangulationstürme entstanden - und ist zugleich Sinnbild für das ambivalente Verhältnis von Technik und Natur.

Friedrich Kunath - gebürtiger Chemnitzer, heute in Kalifornien zu Hause - hat ein Kunstwerk in Thalheim beigesteuert. Die Bronzeskulptur »Include Me Out« tritt in Beziehung zu den Fichtenwäldern des Erzgebirges und der hier von Hans Carl von Carlowitz geprägten Idee der Nachhaltigkeit. Zugleich geht es um soziale Ausgrenzung und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Vielfältige Ausstellungen entlang der Route

Gezeigt werden den Angaben zufolge Arbeiten von 90 nationalen und internationalen Künstlern an 70 verschiedenen Orten. Zudem gibt es etliche temporäre Ausstellungen und Angebote.

Dazu zählt die Schau »Verstrickungen« in Flöha, die die Textiltradition der Region mit Kunst verbindet. Gezeigt werden vom Institut für Auslandsbeziehungen unter anderem Werke von Käthe Kollwitz, Hermann Glöckner und Rosemarie Trockel.