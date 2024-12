Europäischer Filmpreis geht an Karla Sofía Gascón

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die spanische Schauspielerin Karla Sofía Gascón hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Luzern bekannt. Die Schauspielerin erhielt den Preis für ihre Rolle im Musicalfilm »Emilia Pérez« von Jacques Audiard.

Dort verkörpert die 52-Jährige einen mexikanischen Kartellboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt und anschließend frühere Verbrechen sühnen will. Als sie den Preis in Luzern entgegennahm, rief Gascón: »Bingo!«

Lars Eidinger und Franz Rogowski gehen leer aus

Bereits bei den Filmfestspielen in Cannes hatte Gascón zusammen mit mehreren Schauspielerinnen im Film die Auszeichnung als beste Darstellerin gewonnen. Sie war die erste Transfrau, die dort den Preis erhalten hatte.

Bester europäischer Schauspieler wurde überraschend Abou Sangare. Er erhielt die Auszeichnung für seine Rolle in »Souleymane's Story« von Boris Lojkine. Dort spielt er einen jungen Mann in Frankreich, der Asyl beantragen will. Die deutschen Schauspieler Lars Eidinger (»Sterben«) und Franz Rogowski (»Bird«), die neben Ralph Fiennes und Daniel Craig in der Kategorie »Europäischer Schauspieler« nominiert waren, gingen hingegen leer aus.