Dieser Hit ist nun 250 Wochen in den Charts

Der mit Abstand am längsten in der deutschen Hitliste platzierte Song hat jetzt seine 250. Woche in den Charts geschafft. Das gut zwölf Jahre alte Lied »Another Love« des britischen Singer-Songwriters Tom Odell (34) hat also knapp fünf Jahre in den Offiziellen Deutschen Charts verbracht, wie deren Ermittler von GfK Entertainment mitteilen. Es ist eigentlich ein Song über Frust und Liebe, entwickelte sich seit 2021 aber durch soziale Medien wie Tiktok zu einem Solidaritätslied für Leidende im Iran und in der Ukraine.

Hinter Odells melancholischem Liebeslied stehen bei der Rekordplatzierung der Song »Roller« des Rappers Apache 207 (224 Wochen) und der Weihnachtsklassiker »Last Christmas« von Wham! (173 Wochen). »Another Love« ist aus dem Jahr 2012, »Roller« von 2019 und »Last Christmas« von 1984.

Odell erreichte in einer ersten Charts-Phase als höchsten Platz die Position 11 im Jahr 2013; seit der im Frühling 2021 begonnenen fast ununterbrochenen zweiten Charts-Phase des Liedes schaffte es der Song sogar vier Wochen bis auf Platz 9 (zwei Wochen im September 2022 und zwei Wochen im November 2022). Diese Woche steht das Lied nun auf Position 74.

»Es ist kein traditionelles Liebeslied«, erklärte der damals 22-jährige Odell im Jahr 2013 dem Magazin »Interview«. »Für mich geht es in dem Lied darum, zu versuchen – wirklich von ganzem Herzen –, mit jemand anderem zusammen zu sein, und man möchte mit jemand anderem zusammen sein. Das Lied wurde für dieses Mädchen geschrieben, mit dem ich unbedingt zusammen sein wollte, und ich versuchte herauszufinden, warum ich nicht mit ihr zusammen sein konnte.« Eigentlich sei es eine ziemlich seltsame Textkonstruktion.

Grund für das Comeback und den Erfolg des Lieds als Mutmacher vor ein paar Jahren waren und sind ein paar Zeilen aus dem Songtext. Menschen in vielen Ländern erhoben es zunächst aus Solidarität mit Demonstrantinnen im Iran zur Protesthymne.

Die Zeilen lauten so: »And if somebody hurts you, I wanna fight/ But my hands been broken one too many times/ So I'll use my voice, I'll be so fucking rude/ Words they always win, but I know I'll lose.« Übersetzt etwa: »Wenn jemand Dir wehtut, will ich kämpfen, aber meine Hände wurden zu oft gebrochen. Deshalb nutze ich meine Stimme, ich werde verdammt unverschämt sein, Worte gewinnen immer, auch wenn ich weiß, dass ich verlieren werde.«

Tom Odell 2021 in Hamburg beim Reeperbahn-Festival auf der Bühne des St. Pauli Theaters. (Archivbild) Foto: Axel Heimken/DPA

Odell brachte den Song dann auch selbst als Mutmacher in Position: Im März 2022, kurz nach dem Beginn von Russlands Angriffskrieg, setzte er sich zum Beispiel in einem Bahnhof in Rumänien ans Klavier und spielte »Another Love« für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine.